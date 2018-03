Unikl hovor Kramného! Co říkal, když mu zemřela dcera a žena?

Právě tento telefonát zřejmě Petru Kramnému u soudu uškodil. Soudkyně v rozsudku konstatovala, že milující otec by po nálezu zemřelé manželky a dcery nevolal na pojišťovnu. Nahrávku Kramného telefonátu teď zveřejnil Spolek Šalamoun, aby dokázal, že jako chladnokrevný vrah rozhodně nepůsobil.

Telefonát na pojišťovnu vytýkal Petru Kramnému i prezident Miloš Zeman, který dokonce prohlásil, že právě to ho přesvědčilo o vině. Hovor zmiňovala v rozsudku i soudkyně Renata Gilová, která Kramného poslala na 28 let do vězení.

"Obžalovaný ihned poté volá prvně matce do ČR, ptá se jí, co má dělat, přičemž sám následně kromě zabušení na dveře vedlejšího pokoje a požádání o pomoc nedělá nic, naopak vzápětí klidně volá na asistenční linku Allianz pojišťovny, má připravené smlouvy, plynule komunikuje s operátorkou," stojí v rozsudku.

Vznikl tak obrázek chladnokrevného vraha, který se namísto toho, aby se snažil ještě manželku a dceru zachránit, zajímá jen o peníze. Podle Spolku Šalamoun jde o lež systému a médií. Kramný na nahrávkách, z nichž Šalamoun část zveřejnil, smlouvu hledá a rozhodně ji nemá připravenou.

Spolek se rozhodl publikovat alespoň první Kramného telefonát na pojišťovnu, který se uskutečnil 30. července 2013 ve 3:47 ráno. "Stala se mi taková, taková věc. Jsem v Egyptu na dovolené a před chviličkou jsem vstal a zjistil jsem, že manželka s dcerou jsou mrtvý, že umřely ve spánku. Co mám dělat dál?" ptá se Kramný operátorky.

Později odsouzený vrah má po celou dobu rozechvělý hlas, naopak dispečerka si drží odstup a o smrti Moniky s Klárkou mluví jako o "události". "Z našeho pohledu je autentičnost prvního rozhovoru s pojišťovnou jasným důkazem o tom, že chladnou profesionalitu zachovala operátorka pojišťovny, nikoliv Petr Kramný," uvedl Václav Peričevič ze Spolku Šalamoun.

Cestovní kanceláře přitom na dovolených turisty často upozorňují, aby v případě jakýchkoliv komplikací kontaktovali nejdříve pojišťovny a místní delegáty. Podle Šalamounu ale Kramný nejdříve volal matce, co má dělat, poté bušil na dveře sousedů, s jejichž pomocí zavolal lékaře a policii. Až pak měl volat na pojišťovnu.

Podobně se podle informací TN.cz zachovala i Češka, jejíž manžel zemřel v Hurghadě v neděli. Na pojišťovnu volala po smrti 39letého muže sama. Více o úmrtí českého turisty v Egyptě čtěte zde.

Petr Kramný byl za vraždu manželky Moniky a dcery Kláry pravomocně odsouzen k 28 letům vězení v lednu 2016. Ženy měl zabít v červenci 2013 na dovolené v Egyptě. Původně se spekulovalo o otravě jídlem, po několika měsících ale policisté Kramného zadrželi a obvinili.

Kramný teď čeká na rozhodnutí Ústavního soudu, který posoudí jeho stížnost. Pokud by ji soud zamítl, má i přesto Kramný naději na obnovu procesu. Nové posudky totiž ukázaly, že ženy nezemřely na zásah elektrickým proudem. Závažnost nových důkazů uznal i státní zástupce Vít Legerský.

