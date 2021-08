Tálibán uzavírá poslední cestu ze země. Afghánce už nepustí na letiště

Afghánci se nově nesmí pohybovat na kábulském letišti. "Davy by měly opustit letiště a jít domů. Jejich bezpečnost tak bude garantována," řekl v úterý mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Podle jeho slov Američané stále Afgháncům nabízí, aby odletěli jejich letadly. "Žádáme Američany, aby nepovzbuzovali Afghánce k odchodu. Potřebujeme jejich talent," řekl mluvčí.

Tálibán dále tvrdí, že afghánská média, nemocnice, školy a lokální vláda už opět fungují.

Ženy budou smět pracovat

Na úterní tiskové konferenci také zaznělo, že ženám nebude dlouhodobě zakázáno chodit do práce. "Opatření je jen dočasné, aby ženy ochránilo před špatným zacházením," řekl mluvčí s tím, že ženy by zatím měly zůstat doma. Podle jeho slov by o práci neměly přijít a jejich výplaty by jim měly být vyplaceny.

Některé afghánské ženy však BBC řekly, že jim zaměstnavatelé oznámili, aby do práce už nechodily. Měli jim také navrhnout, že jejich místo za ně může převzít mužský příbuzný.

Konečný termín pro evakuaci

Podle tálibánského mluvčího se konečný termín pro evakuaci cizinců žijících v Afghánistánu po 31. srpnu neprodlouží. "Ostatní národy mají dost času na to, aby svoje občany stihly evakuovat," uvedl mluvčí na tiskové konferenci.

Mluvčí také řekl, že neexistuje žádný seznam lidí, kterým by se Tálibán chtěl mstít. Dle jeho slov Tálibánci na všechno z minulosti už zapomněli.

Dodal, aby se Afghánci vrátili domů, do práce a k jejich normálním životům. Žádné nebezpečí jim prý nehrozí.

"Pojďme spolu žít. Válka pro nás skončila," uzavřel mluvčí.

Spojenci v Afghánistánu žádají o prodloužení lhůty k evakuaci svých občanů. Podívejte se: