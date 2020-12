Alžběta II. roztancovala boky. Britská stanice odvysílala falešný projev

Po velkolepém úvodu s hudebním doprovodem se objevuje panovnice u svého stolu před vánočním stromkem. Má na sobě fialové šaty, perlové šperky a brož. Tak vypadá pravé vánoční video britské královny Alžběty II.



"Ve Velké Británii, ale i po celém světě se lidé skvěle postavili všem výzvám tohoto roku. Jsem hrdá a zároveň dojatá,“ uvedla královna.

Na první pohled je falešná verze od té pravé k nerozeznání. Na pohled druhý už jsou ale některé rozdíly dost zřetelné, zatímco na původním videu má královna na stole pouze fotku manžela Filipa, na tom druhém jsou syn Charles a Camilla, vnuk William s Kate a psí mazlíček. Fialové šaty nahradily tmavě modré. Rozdíl je ale samozřejmě hlavně v tom, co její veličenstvo říká.

"Byl to rok, během kterého mnozí z vás, kvůli nedostatku toaletního papíru, pocítili, jaké to je, se dostat do nesnází na trůnu,“ řekla falešná královna.

Po několika minutách pak věrná kopie nejdéle vládnoucí panovnice světa dokonce vstává od stolu a předvádí taneček. Celé falešné video prý britská televize odvysílala, aby upozornila na to, že se dennodenně vytvářejí falešné informace pomocí digitálních technologií.