Andrej Babiš: Roušky noste i v autě, je to naše nejúčinnější ochrana

Už druhý týden jsou zavřené školy, týden restaurace a většina obchodů, došlo k omezení pohybu. Může po tak krátké době vláda stanovit, zda dosavadní opatření pomáhají, nebo budou nutná další a možná i přísnější opatření? Premiér Andrej Babiš zodpověděl palčivé otázky, které české občany trápí.

Až dva roky omezené cestování do ciziny, zavřené hranice - to jsou slova šéfa ústředního krizového štábu, Romana Prymuly. Jak pravděpodobné to je podle vás je?

To je spekulace. My zítra na vládě rozhodneme, že prodloužíme omezení pohybu lidí do 1. dubna - tedy opatření, která platí již nyní. Budeme řešit pendlery, menší prodejny a obrovskou sumu peněz, kterou chceme napumpovat do ekonomiky a mezi lidi. To je to největší, co zítra budeme schvalovat.

Otázku zahraničí zatím neřeším. Chci, aby u nás běžela výroba a abychom znovu otevřeli obchody a restaurace, to je teď stěžejní. Buďme doma, věřím, že virus porazíme. My jsme na tom dobře, proč otvírat hranice zemím, které jsou na tom zatím hůř.

Česko jde v opatřeních cestou Wu-chanu, okolní evropské země ale volí jinou strategii. Leckde se třeba vůbec nenosí roušky. Co na to říkáte?

Následujeme model Wu-chanu, protože nám přijde dobrý. Proto nosíme roušky. Třeba Německo se k nim neuchýlilo, což nechápu. Vlastně nechápu, proč se Německo neřídí centrálně. Co platí v Bavorsku, nezavedli jinde, každá země si jede po svém. My to děláme centrálně a máme výsledky. Děsí mě, co se dje jinde. Podívejte se, co je ve Španělsku nebo v USA. My jdeme dobrou cestou, věřím, že to zvládneme.

V celém Německu budou zakázaná shromáždění více než dvou lidí, s výjimkou rodin. Mohlo by být takové opatření zavedeno i u nás?

Máme omezení pohybu i omezení shromažďování. To, co dělá Německo, už většinou máme, oni to dělají se zpožděním.

Ještě jednou Německo: chtějí zdvojnásobit počet lůžek intenzivní péče. Jak jsme na tom v našich nemocnicích? Budou stačit lůžka na JIPu i při těch nejhroších scénářích?

My na tom děláme. Je tu 800 postelí, chystáme se v řadě nemocnic. Uvědomujeme si, že teď musíme chránit naše lékaře, aby mohli těm nejtěžším případům pomoci.

Zlínští hygienici v minulých dnech informovali o obcích, ve kterých se vyskytují případy koronaviru. Svým krokem prý vyhověli prosbám starostů. Ministerstvo zdravotnictví ale tento postup zakázalo. Tady je jaký důvod? Občan nemá mít možnost a právo vědět, kolik nakažených je v jeho okolí?

Věděli jsme, že za téma trasování budeme kritizováni. Pokud veřejnost chce, abychom trasovali podle jednotlivých lidí tak, aby se to jeho okolí dozvědělo, možné to je. Kolega Hamáček to kritizuje, já osobně s tím nemám problém. Ale uvědomme si, že rizika tu jsou. Musíme k nakaženým být tolerantní, aby je lidé nezačali linčovat.

Vy i další členové krizového štábu u jednotlivých vydaných nařízení apelujete na používání selského rozumu. U nošení roušek mimo bydliště jsou lidé často na rozpacích. Skutečně ji musím mít, pokud jedu sám v autě nebo jsem venku a kolem mě desítky metrů nikdo není?

Mimo bydliště se to musí nosit, tedy i v autě. Je to důležité, je to naše hlavní zbraň. Pokud je někdo nenosí, ostatní občané ho na to musí upozornit a varovat ho, že může být infekční. Je potřeba počítat i s nejhorším.

4. Teď otázka školství - což je také velké téma. Zaznívá toho hodně o návratu do škol, maturitách...

Připravujeme na pondělí vládu. Děti půjdou do školy asi až za dlouho. Máme ale jiné priority. Musí běžet výroba, otevřít se obchody a restaurace. Lidi musí chodit do práce, musí mít peníze. Ve školách je přeci jen velká koncentrace,nechceme to uspěchat, jen tak se do školy nevrátí. Prodlužujeme to do 1. dubna, možná už po Velikonocích, ale nechci spekulovat.