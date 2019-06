ANO i přes protesty v červnu mírně posílilo, propadá se ČSSD

Ani velké protesty proti vládě neoslabují u voličů hnutí ANO. Pokud by se volby konaly v červnu, podle volebního modelu, který zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd, by ANO dosáhlo 29 % hlasů. Piráti se posunuli na druhé místo před ODS. Dva procentní body ztratila ČSSD. V průzkumu se poprvé objevilo hnutí Trikolora Václava Klause mladšího.

Pokud by se volby konaly v červnu, k urnám by se vydalo 60 % voličů, vyplynulo z průzkumu CVVM. Volební model předpovídá vítězství hnutí ANO s 29 % hlasů. Oproti předchozímu průzkumu CVVM v květnu to znamená posílení a to za situace, kdy proti premiérovi Babišovi a proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, kterou ANO do vlády nominovalo, protestovali lidé v Praze a v dalších městech.

"Šetření probíhalo ve dnech 8. až 17. 6. 2019, tedy v době před demonstrací na Letenské pláni, kterou organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii," uvedli výzkumníci z CVVM v tiskové zprávě.

Druhé místo ve volebním modelu obsadili Piráti (17 %), kteří se dostali před ODS (15 %). Minulý měsíc bylo pořadí obou stran obrácené. ODS oproti květnu ztratila 2 procentní body, Piráti posílili o 3,5 procentních bodů. Pořadí na dalších místech se neměnilo, procentní zisk ale mírně ano.

KSČM (9 %) a ČSSD (7,5 %) klesla podpora shodně o dva procentní body, podpora šesté v pořadí SPD naopak vzrostla z květnových 5 % na 6,5 %. O půl procentního bodu si polepšili také lidovci a tím se dostali na 5 % hranici potřebnou ke vstupu do Sněmovny.

STAN zůstal na podpoře 4,5 %, tedy pod úrovní potřebnou k zisku poslaneckých mandátů. Výraznější je ztráta TOP 09, kterou by volila 3 % oslovených voličů. Poprvé se ve volebním modelu objevuje Trikolora, nové hnutí Václava Klause mladšího, stejně jako Zeleným jí vyjádřilo podporu 1 % voličů.

"Oproti přechozím šetřením v dubnu a květnu došlo ke statisticky významnému poklesu podpory u ČSSD, naopak u Pirátské strany došlo k nárůstu podpory. U ostatních stran nedošlo ke statisticky významným změnám," píší výzkumníci z CVVM. U KDU-ČSL a STAN není podle nich jasné, jestli by skončily pod či nad 5% hranicí.