ANO v průzkumu s náskokem vede, KSČM a ČSSD ztrácí na Přísahu

Hnutí ANO v novém průzkumu agentury Median obsadilo první místo, koalice PIRSTAN obsadila třetí místo. Přísaha předběhla komunisty i sociální demokraty, ti by se do Sněmovny nedostali.

S náskokem 4,5 procentního bodu vede v aktuálním průzkumu Medianu za červenec před podzimními volbami hnutí ANO s 26 procenty před koalicí SPOLU s 21,5 procenty. Na třetím místě jsou Piráti a Starostové s rovnými 20 procenty.



"Podpora hnutí ANO je nejsilnější mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity anebo nižším a také mezi lidmi nad 55 let. Mezi lidmi s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním je hnutí ANO na třetím místě za koalicemi opozičních stran," okomentoval průzkum Median.





Vládní ČSSD by vstup do Sněmovny utekl o půl procentního bodu. Komunisté by se do poslaneckých lavic se šesti procenty dostali, obě partaje ale předběhlo hnutí Přísaha s 6,5 procenty. Dohání tak pomalu i SPD, které zatím vede s náskokem půl procentního bodu.

Větší podíl preferencí získali ještě Zelení (2,5 procenta) a koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků (3 procenta).

Vývoj preferencí a volební účast



Od začátku roku poté, co ANO ztratilo velkou část podpory, se opět šplhá s preferencemi nahoru. Zatímco PIRSTAN stále oslabuje, SPOLU posiluje. SPD mělo největší podporu mezi lednem a květnem, od té doby také oslabuje. Socialisté se v některých průzkumech dostanou těsně nad hranici pro vstup do Sněmovny, v jiných zase padají těsně pod ni. Přísaha má zatím jen rostoucí trend preferencí.







K volbám je rozhodnuto jít 51,5 procenta respondentů, 11,5 procenta by spíše šlo (celkem 63 procent). Naopak nejspíš nepůjde 9 procent respondentů a 28 procentům respondentů se k volbám vůbec jít nechce (celkem 37 procent).







Průzkumu se zúčastnilo 1078 náhodně vybraných lidí starších 18 let, kteří pochází z celé České republiky, termín dotazování byl od 1. do 31. července.