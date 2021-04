Arenberger promluvil o tom, kdy sundáme roušky a kdy umožní sport

Vláda včera představila plán rozvolňování, které má postupovat v šesti tzv. balíčcích pro návrat zpět do normálního života. Ty se budou upřesňovat vždy v pondělí a potvrzovat ve čtvrtek. Rozšířený balíček 1 přijde na řadu už toto pondělí. V druhém balíčku otevře většina služeb a maloobchodů. Také o tom, kdy bychom mohli venku sundat roušky a jak je to s amatérským sportem, hovořil v pořadu Snídaně s Novou ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

"Balíčků je zatím šest. Primárně je každý zaměřen hlavně na školství, tomu dáváme prioritu číslo jedna. Přibalujeme k tomu obchod, služby," řekl ministr zdravotnictví a doplnil, že první balíček přijde na řadu v pondělí.

V Královehradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji otevřou mateřské školky pro všechny děti. V těchto regionech nebudou děti v mateřských školách testovány ani nebudou nosit roušky. Při dobrém vývoji epidemie se pak v pondělí dostane na druhý balíček, který umožní znovuotevření většiny služeb a obchodů.

Arenberger se také vyjádřil k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který ve čtvrtek zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodu a služeb. Podle soudu ministerstvo vydalo opatření bez předchozího souhlasu vlády. "Obchody a služby budou v omezení pokračovat i nadále, soud ovšem našel nějaké procesní chyby, které vznikly, než omezení schválila vláda," upřesnil ministr zdravotnictví.

V pořadu Snídaně s Novou odpovídal ministr i na vaše otázky. Přiblížil, jak je to s návštěvou u stomatologa, amatérským sportem a nošením roušek venku.

Proč ke kadeřníkovi musím být testován a proč u stomatologa nebo na dentální hygieně se test nevyžaduje? Přitom zde na lékaře přímo dýchám.

"Většina stomatologů si antigenní testy dělá sama. Vím to i z vlastní zkušenosti, nebo ze zkušenosti mé kolegyně, která byla u stomatologa včera. Není to vyžadováno, jde o zdravotnický výkon. V každém případě lékař i pacient by si měli být jisti, že se vzájemně nenakazí."

Jak to vidíte s rozběhnutím amatérských soutěží? Tímto dostaly amatérské soutěže ránu do zad.

"Snažíme se být v kontaktu se sportovními svazy. Každý týden řešíme možnosti dalšího rozvolňování. Současně preferujeme, aby se lidé rozhýbali, aby mohli na tréninky. To aktuálně platí. Jde o sport, kde jsou dva lidé pohromadě. V dalších balíčcích budeme rozvolňovat na 20 lidí a brzo snad dojde k otevření menších skupin."

Kdy už sundáme venku roušky?

"Venku budeme roušky sundávat postupně. Je to jeden z bodů, který v balíčcích není, ale uvidíme podle epidemické situace. Jakmile se zprůměruje situace, sundání roušek venku je krok, který budeme zvažovat."



