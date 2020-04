Armáda rozváží perníky od Penamu, řekl politik TOP09. Lež, brání se vojáci

Armáda našemu domovu důchodců přivezla místo testů na koronavirus velikonoční perníky od Penamu, uvedl na twitteru radní Loun a bývalý poslanec TOP 09 Michal Kučera. Je to lež, brání se armáda i ministr obrany Lubomír Metnar. I ředitelka příslušného domova důchodců nedokázala potvrdit, že by darované perníky přivezli vojáci.

"Včera do našeho Domova pro seniory přivezla Armáda ČR dvě veliké krabice. Všichni očekávali, že to jsou testovací sady na Covid pro zaměstnance. V krabicích jsou ovšem velikonoční perníčky z Penamu," uvedl na twitteru lounský radní a bývalý poslanec Michal Kučera (TOP 09). Doprovodil to i fotografií krabice s perníčky.

Vyvolal tím obrovskou vlnu reakcí. "Tak na tohle bylo potřeba prodloužit nouzový stav a (z)řídit zemi podle krizového zákona?" ptal se na twitteru Andreje Babiše a Jana Hamáčka předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Tohle je ukázková privatizace státu. Armáda ČR dělá kurýrní službu firmě z premiérova holdingu. Je nutné vyvodit odpovědnost. Andrej Babiš tu není navždy, armádě musí občané věřit, nesmí být podrývána rozkazy jako z absurdního dramatu," tweetovala předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

""Očekávám v nejbližších dnech policejní zásah na Úřadu vlády. Zneužití armády k rozvozu perníčků od Penamu je systémově stejně nepřijatelné, jako zneužití zpravodajské služby ke sledování sokyně v lásce. A naše Nejvyšší státní zastupitelství měří přece všem stejně. Nebo ne?" přisadil si ještě Kalousek.

Že by armáda rozvážela perníky, odmítl ministr obrany Lubomír Metnar a na twitteru to odmítli i sami vojáci. "Armáda do Domova pro seniory v Lounech ani jinam žádné perníčky nepřivezla. Kdo to tvrdí, lže! Vojáci v domově v Lounech v rámci chytré karantény dělali odběr vzorků u jedné seniorky," napsal Metnar.

"Dostali jsme v pátek dvě krabice perníků, od nějakého distributora. Nevím, jestli to byla armáda, byl den volna, my jsme zavřený, zazvonil, přinesl dvě krabice a odešel. V krabicích jsou perníčky Penam. Ty jsme dneska rozdali klientům," řekla pro TN.cz ředitelka lounského domova důchodců Jana Černá.

Předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček k tomu uvedl, že mluvil v neděli ráno s Kučerou a ten mu vysvětlil, jaké informace se k němu dostaly.

"Řekl, že perníčky dovezl do domova seniorů člověk, který řekl, že je od armády a předal pracovníkům zmíněné krabice. Žádná vojenská Tatra a vojáci v uniformách," vysvětlil Hamáček.



Náčelník generálního štábu Aleš Opata vyzval ty, kteří zprávu šířili, aby se omluvili. "Po internetu se šíří, že armáda rozváží perníky do domova pro seniory. Je to naprosto nepravdivá informace. Žádáme omluvu od těch, kdo tyto zprávy rozšiřují," citovala armáda na twitteru generála.

"Je dobře, že mě Armáda ČR ujistila, že žádné perníčky do domova pro seniory nerováží. Je to dobře pro ČR.

Pak by mě zajímalo, proč se někdo jako AČR představuje a rozváží perníčky z PENAMU," napsal následně na twitteru Kučera.

To předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová svůj původní tweet o zneužívání armády smazala. "Je na místě omluvit se armádě. Podle všeho šlo o akci fyzické osoby, která s Armádou ČR neměla nic společného a pouze zneužila jejího jména při distribuci perníčků z Penamu," napsala Adamová s tím, že si práce vojáků váží.