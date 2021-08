Babiš a Zeman se sešli v Lánech. Projednávat měli i odposlechy

Premiér Andrej Babiš spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou v sobotu přijeli do Lán za prezidentem Milošem Zemanem. Na místo dorazili krátce před desátou hodinou a jednání trvalo zhruba pět hodin.

Po jeho skončení promluvila pouze ministryně Schillerová. Premiér s prezidentem pak v Lánech zůstali sami. Dá se očekávat, že řešili právě BIS.

O té Zeman tvrdí, že odposlouchávala lidi v jeho okolí a skončila s tím, až když jí to nařídil premiér Babiš. Předseda vlády to ale dlouhodobě odmítá a říká, že do činnosti tajných služeb se nevměšuje a ani na to nemá kompetence. Jak jednání premiéra s prezidentem mezi čtyřma očima dopadlo, ale není jasné.