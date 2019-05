Babiš chce do Komise znovu Jourovou. Opozice: Nechrání nás!

Jourová by chtěla pozici eurokomisařky zastávat i v příštích pěti letech. "Já už jsem vyjádřila zájem pokračovat," uvedla už dříve končící česká eurokomisařka. Její stranický šéf Andrej Babiš už oznámil, že ji hodlá opět navrhnout. "Zatím to tak vypadá," odpověděl na dotaz redaktora.

Českého zástupce do Evropské komise nominuje vláda, a tak bude Babiš muset přesvědčit i sociálně-demokratické ministry. "Na jednání s ČSSD je času dost. Změna komise se předpokládá na podzim," sdělil premiér.

"O jménu příštího eurokomisaře jsme s koaličním partnerem nejednali, takže to nemohu komentovat. Zklamalo mě, když současná eurokomisařka Věra Jourová nepodpořila přísnou variantu dvojí kvality potravin, obzvlášť pokud má na starost ochranu spotřebitelů," vyčetl šéf ČSSD Jan Hamáček.

"Pan Babiš by si měl nejdřív ujasnit, co vlastně chce. On tady bojuje proti dvojí kvalitě potravin, a přitom jeho komisařka paní Jourová byla tou, která podpořila ten kompromisní návrh," kritizuje lídr kandidátky ODS do eurovoleb Jan Zahradil.

"Byl to kompromis a mohlo to dopadnout ostřeji, ale myslím, že pracovat se s tím dá," vysvětlila Jourová. "Má-li Komise řešit střet zájmů premiéra, tak bych spíš preferoval, aby ten kandidát byl víc, řekněme, vzdálenější hnutí premiéra Babiše," kontruje šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Prestižní funkce zahrnuje i prestižní měsíční plat, který je v základu zhruba půl milionu korun. Kvůli vysoké dani se ale polovina posílá zpět do společné evropské kasy. Bývalý člen Komise má také po tři roky nárok až na dvě třetiny svého platu a po 65 letech věku i na důchod, který se při pětiletém působení dostane až na 115 tisíc korun měsíčně.