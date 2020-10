Andrej Babiš: Čísla jsou kritická. Opatření budeme muset zpřísnit

"Je mi to velice líto, ale nemám pro vás dobré zprávy. Pandemie Covidu-19 skutečně roste a naše čísla jsou katastrofální. Opatření, která jsme přijali na vládě, nefungují. Musel by se asi stát zázrak, aby zafungovala,“ řekl v hlášení premiér Andrej Babiš.

Premiér si ve videu stěžuje především na občany, kteří vládou zavedená opatření nedodržují. Podle jeho vlastních slov totiž všichni ti, kteří ta opatření nedodržují, ohrožují životy všech. "Já jsem opakovaně apeloval a prosil, abyste ta opatření dodržovali a brali tu pandemii vážně,“ vysvětluje Babiš.

Podle Babiše je důležité, aby se nyní podařilo zploštit nárůst nakažených, protože jinak zdravotnický systém v České republice zkolabuje.

Co se týká samotných opatření, tak v těch je podle premiéra až moc výjimek a vláda by se jimi měla znovu zabývat. Pokud se totiž situace nezlepší, tak nezbyde nic jiného než opatření znovu zpřísnit.

"Bohužel to nefunguje, takže bude třeba, aby se tím vláda opět zabývala. Pokud to nefunguje, tak co nám jiného zbyde, než ty opatření znovu zpřísnit,“ dodal předseda vlády.