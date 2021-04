Babiš: Dotace vracet nebudeme, je to účelový a zmanipulovaný audit

Podle závěrečné zprávy k auditu Evropské komise má premiér Andrej Babiš (ANO) zásadní vliv na svěřenské fondy a tím pádem i na koncern Agrofert. Český premiér je podle závěrů tohoto auditu ve střetu zájmů.

"Ten účelový audit vlastně zorganizoval hlavní udavač Pirátu Wagenknecht, který pracoval pode mnou na ministerstvu financí a udával i před tím, daňové poplatníky to stálo 800 milionů. Ten audit skutečně postupoval, když český stát vysvětlil něco, tak si zase našel záminku, aby hledal chyby," sdělil Babiš.

Podle premiéra je to v režii Pirátů. "Je to jejich záležitost, jsou to hlavní udavači České republiky do Bruselu. Jak je vidět, jak jsem teď slyšel ty nesmysly pana předsedy, tak udávají všude, na policii a tak dále. To je jediné, co umí," reagoval Babiš na vystoupení předsedy Pirátů Ivana Bartoše.

Ten ve vysílání TV Nova odmítl to, že by byl audit jakkoliv zmanipulovaný. Podle něj se Piráti už od roku 2018 snaží ochránit peníze českých občanů. Piráti nyní vyzvali firmy, aby vymáhaly peníze zpátky, již v minulosti učinili právní kroky.

"My jsme už v roce 2019 podali trestní oznámení na neznámého pachatele, je to poměrně komplexní spis, má ho státní zástupce, řeší ho NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu). Naše opoziční práce je ty věci řešit politicky, snažit se chránit peníze občanů České republiky, ale když narazíte na ten systém, který vytvořil pan premiér, kde jeho ministři na ministerstvech prostě protahují ta řešení, my jsme se tedy obrátili 2019 již na policii a v tuto chvíli je ta věc šetřena," popsal Bartoš.

Premiér zdůraznil, že nezpochybňuje evropské komisaře, protože ti se celou situací nezabývají. Podle něj je postup auditorů skandální.

Babiš opět odmítl, že by byl ve střetu zájmů. Podle něj se celá záležitost netýká jeho ani Agrofertu, nebude tak nutné žádné dotace vracet, jak navrhl předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Je to problém mezi auditory a českým státem. Mimochodem pan kolega Hamáček se může zeptat pana Mládka z ČSSD, který byl ministr průmyslu, když udělovali dotaci, ta slavná toustová linka. Takže je to nesmysl, ty dotace dávali i ministři za opozici a za ČSSD, takže nikdo vracet nic nebude, už to přestaňme opakovat, prosím," řekl Babiš.

Podle premiéra se nyní Česko musí postavit za české zájmy, důležité podle něj je, aby se s auditem seznámili evropští komisaři. "Je to politický boj. Tady si auditoři neuvědomují, že zasahují do volné politické soutěže. A občané mají rozhodnout v říjnu, kdo bude v parlamentu a ve vládě, ne nějaký auditor, který přišel na objednávku udavačských Pirátů," ukončil Babiš.

