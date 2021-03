Babiš navrhuje úřednickou maturitu, studenti by ke zkoušce nemuseli

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhuje, aby ministerstvo školství vyhovělo studentům a umožnilo jim úřednickou maturitu. Znamená to, že by si studenti mohli sami vybrat, jestli chtějí absolvovat maturitní zkoušku, anebo by dostali maturitu na základě průměru svých známek.

Se svým návrhem se premiér svěřil televizi Nova. "Já si myslím, že bychom měli vyhovět studentům a umožnit jim úřednickou maturitou na základě průměru známek," prozradil a dodal, že ministr školství Robert Plaga (za ANO) se na to příliš netváří. Babiš se ho bude snažit přesvědčit. "Pan ministr se tomu brání, já budu jednat," oznámil.

Podle Babiše by studenti letos měli mít na výběr. Ti, kteří k maturitní zkoušce chtějí, by měli možnost ji absolvovat. Zbytek by dostal maturitu na základě svého prospěchu, hodnocení by se odvíjelo od průměru známek.

Plaga není jediný, komu se Babišův návrh nezamlouvá. "Já bych byl proti. Raději bych šel cestou případného posunutí termínu maturit na nějaký poprázdninový termín," vyjádřil se pedagog a místopředseda STAN Petr Gazdík.

"Určitě by se tím posunuly i další věci, případně by muselo ministerstvo školství začít jednání s vysokými školami o tom, jakým způsobem by vypadal příští akademický rok a přijímačky na VŠ," dodal.

Premiér nicméně nepřichází s novinkou. O úřednické maturitě se hovořilo už loni na jaře, kdy ji požadovala část studentů i politiků. Řada z nich upozorňovala především na fakt, že Slovensko středoškolákům mimořádně umožnilo úřednickou maturitu a panovaly tak obavy z toho, že budou zvýhodnění oproti českým studentům. Na české vysoké školy se totiž tradičně hlásí velké množství mladých lidí ze Slovenska.