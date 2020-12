Babiš nemá hlasy na rozpočet. Tohle čeká Česko, když je nesežene

Zákon o státním rozpočtu na rok 2021 získává podporu jen obtížně a hrozí, že se nestihne schválit včas. Ke slovu by tak přišlo tzv. rozpočtové provizorium. Premiér Andrej Babiš (ANO) dokonce ve sněmovně požádal opozici, aby před hlasováním o rozpočtu odešla a umožnila tak přijetí zákona. To opoziční poslanci odmítli. Na rozhodnutí má vláda čas jen do 31. prosince.

Vzhledem k tomu, že o rozpočtu na příští rok stále není jasno, ke slovu možná přijde tzv. provizorium. Podle něho by se rozdělování státních peněz až do řádného schválení nového státního rozpočtu řídilo na základě předešlého roku. Došlo by také ke zmrazení státních výdajů, což by v praxi znamenalo, že stát může na investice uvolnit jen minimum prostředků.

"Děláme všechno pro to, aby se případné provizorium co nejméně dotklo běžného života. Jsme po technické stránce připraveni situaci zvládnout. V tuto chvíli nastavujeme konkrétní postupy," tvrdí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Provizorium s sebou nese hned několik zásadních dopadů. Během jeho trvání není možné:

Zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky

Například platy pedagogických a nepedagogických pracovníků by tak zůstaly na úrovni roku 2020. Od 1. ledna přitom pedagogům měly vzrůst o devět procent a nepedagogickým pracovníkům o 4,3 %. Odložilo by se také slíbené přilepšení pracovníkům v sociálních službách.

Vypisovat nové dotační tituly

Během provizoria není možné realizovat žádné investiční akce ani udělovat dotace. To může narušit případnou ekonomickou pomoc, rozvoj regionů i čerpání peněz z Evropské unie.

Přesouvat prostředky mezi kapitolami a využívat vládní rozpočtovou rezervu

Každé ministerstvo a státní úřad by tak mohly měsíčně čerpat pouze dvanáctinu svého rozpočtu z roku 2020, a to do doby, dokud se nerozhodne o rozpočtu na rok 2021. To se týká i výdajů na mzdy a důchody, omezil by se i přísun peněz z evropských fondů.

Používat nespotřebované výdaje z minulých let

Tzv. nespotřebovanými výdaji jsou myšleny peníze, které ministerstva v uplynulých letech získaly, ale nevyužily. Jde například o výdaje na platy nebo výdaje, na které ČR dostává peníze z evropských fondů. Tyto peníze navíc zůstanou po dobu provizoria zmrazené.

Stát naopak musí přednostně uhradit všechny závazky, které nasmlouval v minulosti.

"Věřím, že zvítězí zodpovědný přístup poslanců a hrozbu rozpočtového provizoria se nakonec podaří odvrátit. Potřebujeme co nejrychlejší návrat do normálu, což bez rozpočtu, který přináší rekordní investice, více peněz na školství, zdravotnictví i do sociální oblasti, půjde velmi těžko," řekla ministryně Schillerová.

Poslanci ANO a ČSSD plánují rozpočet s 320miliardovým schodem podpořit. Hrozí ale, že budou jediní. "Odpískejte ten daňový paskvil," poradil vládě poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Premiér Babiš při projednávání rozpočtu ve sněmovně vybídl opozici, ať před hlasováním opustí sál a dá tak prostor ke schválení. "Odcházet nehodláme," ujistil ho šéf SPD Tomio Okamura. Odejít odmítli také Piráti, ODS, TOP 09, lidovci, Trikolóra a STAN.

V režimu rozpočtového provizoria Česko fungovalo například v letech 1999 a 2000, za vlády tehdejšího premiéra Miloše Zemana.

Sněmovna ve středu celý den jednala o návrhu státního rozpočtu. Hlasování bylo nakonec odloženo na pátek. Více v reportáži TV Nova: