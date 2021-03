Babiš promluvil o rozvolňování. Zklame ty, kteří doufali, že bude brzo

"My doufáme, že počet nakažených bude klesat a že skutečně po Velikonocích začneme diskutovat o rozvolňování," uvedl na dotaz TV Nova premiér Andrej Babiš (ANO).

Mezi priority nyní patří podle premiéra zejména návrat dětí do škol, pozornost vlády se upírá také ke sportovcům. Zatím ale není jasné, kdy přesně by k rozvolňování bezpečnostních opatření mělo dojít.

"Nemůžeme zase nějak rozvolnit, aby se zase nějakým způsobem nestalo, že to poroste. Takže my musíme očkovat, to je priorita, to my děláme. A při rozvolňování budeme velice opatrní," doplnil premiér.

Kromě návratu dětí do škol je v souvislosti se školstvím velmi diskutované téma také maturitní zkouška. Letošní maturanti stále netuší, jak přesně budou zkoušku skládat. Premiér Andrej Babiš je pro úřední maturity. S tím ale nesouhlasí ministr školství Robert Plaga (za ANO).

