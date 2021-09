Zase je V4 nejlepší v covidu, prohlásil Babiš na fóru ve Slovinsku

Premiér Andrej Babiš (ANO) odletěl ve středu ráno do Slovinska, kde se účastní šestnáctého ročníku Bledského strategického fóra. Tématem je budoucnost Evropy.

Předseda vlády Andrej Babiš ve Slovinsku diskutuje s lídry evropských států a vysokými představiteli Evropské unie o klíčových výzvách pro budoucnost Evropy.

Na programu jsou například i témata související s pandemií covidu-19 nebo vývojem v Afghánistánu.

Evropská unie podle Babiše nemá jasnou strategii boje proti ilegální migraci. Podle českého premiéra bude muset v této věci jednat zejména s Tureckem.

Jasnou strategii Andrej Babiš postrádá i co se týče rozšiřování schengenského prostoru o země západního Balkánu. Podle něj by se schengenský prostor měl rozrůst například o Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko nebo Srbsko.

Na tomto fóru premiér vystoupil i minulý rok, kdy prohlásil, že země Visegrádské čtyřky jsou tzv. "best in covid". To samé zopakoval také ve středu v Praze před odletem s tím, že země V4 jsou z hlediska sedmidenní incidence opět nejlepšími v Evropě.

Bledské strategické fórum pokračuje i ve čtvrtek, to by se ho měl účastnit také český ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD)