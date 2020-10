Babiš: Opatření se zpřísní ve středu, na další obří finanční injekci nemáme

Nová opatření začnou platit od středy. "V pondělí ráno máme tripartitu, budeme diskutovat o tom, co je potřeba udělat. Na rozdíl od první vlny chceme opatření konkrétně zacílit a řešit ten hlavní problém," oznámil premiér Babiš.

Přísnější restrikce se mají týkat především setkávání lidí. To chce vláda v co největší míře omezit, aby se zpomalilo šíření nákazy koronaviru.

V předchozích dnech Babiš zmiňoval i takzvaný lockdown, tedy úplný zákaz vycházení s výjimkou nákupu potravin a práce. Není zatím jasné, jak razantní omezení shlukování bude.

Anketa Souhlasíte s přísnějšími restrikcemi? Ano, situace je velmi vážná 66 226 hlasů Ne, stačí současná opatření 34 118 hlasů Hlasovalo 344 lidí.

"Opatření, o kterých zítra rozhodne vláda, budou víceméně cílená. Chceme najít rovnováhu mezi ochranou životů a tou naší ekonomikou. Berme to vážně, situace je vážná v celé Evropě. Jsem přesvědčen, že tak, jak jsme to zvládli za první vlny, zvládneme to společně i teď. Musíme být vůči sobě tolerantní," pokračoval premiér.

Česko má přes 52 tisíc aktivních případů nákazy koronavirem a více než dva tisíce hospitalizovaných. Od začátku epidemie zemřelo 948 infikovaných.

"Kvůli první vlně jsme museli zásadně podpořit živnostníky a další, stálo nás to 200 miliard. Už si teď nemůžeme dovolit takovou obrovskou finanční injekci," dodal.









Zmínil také páteční popíjení lidí v ulicích větších měst, kam se přesunuli po zavření hospod a barů ve 20 hodin. "Doufám, že ti, co se snaží o nějaký otevřený odpor, se nad tím zamyslí a pochopí to, že když si teď odepřou nějaký způsob života na pár týdnů, potom už se všichni zase můžeme vrátit k normálu," uzavřel Babiš.