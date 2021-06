Babiš: Pomoc po tornádu musí být rychlá, z EU přijdou miliardy

"Je to katastrofa, navštívil jsem čtyři obce, je neuvěřitelné, co se stalo. Pomoc musíme poskytnout okamžitě a rychle. Na náhradu bydlení dáme dva miliony dotací plus tři miliony úvěr na třicet let," vyjmenoval předseda vlády v živém vstupu v pátečních Televizních novinách s tím, že částka se může ještě zvýšit.

Vláda podle něj poskytne 450 milionů na rekonstrukci infrastruktury, pomocnou ruku nabízejí majitelům domů i Lesy ČR ve formě dřeva nebo 100 tisíc korun. "Úřady práce nabízejí všem 58 tisíc korun a o největší částku budeme žádat v pondělí na základě vyčíslení škod u Evropské komise. Nárok by předběžně mohl být v miliardách," odhadl Babiš.

Za důležité považuje, aby pomoc byla co nejrychlejší. České peníze podle premiéra musejí přijít okamžitě, ideálně v příštím týdnu. "Je potřeba urychleně obnovit dodávky elektřiny, protože tady není proud," vypíchl předseda vlády. Vláda podle něj musí rozhodnout v pondělí, protože "rychlá pomoc je efektivní."

Tornádo a bouře ve čtvrtek večer poničily především obce na Hodonínsku, zasažené jsou například Hrušky, Lužice nebo Moravská Nová Ves. Záchranááři potvrdili pět obětí, zraněných jsou stovky.