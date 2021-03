Babiš trvá na úřednické maturitě. Stejně se na ni nikdo neptá, prohlásil

Na maturitu se zaměstnavatelé stejně neptají, řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který trvá na svém návrhu odpustit letos studentům maturitní zkoušku. Ti by ji mohli získat na základě průměru svých známek. Podle předsedy vlády by jim to pomohlo. Ke stejnému kroku už prý přistoupili třeba v Kanadě, Norsku nebo Irsku.

Babiš navzdory kritice trvá na svém návrhu, aby ministerstvo školství letos odpustilo středoškolákům maturitní zkoušku. Zastává názor, že se na ni stejně nikdo neptá. Dostat by mohli takzvanou úřednickou maturitu postavenou na průměru jejich známek za celou dobu studia.

"Těch 13 let školy vyvrcholí tou zkouškou. To má být nejdůležitější? Ano, maturita je důležitá, ale proč nevnímáme tu situaci? Ten, kdo někdy někoho zaměstnával, myslíte si, že se ptal na maturitu?" řekl předseda vlády ve svém pořadu Čau lidi.

"Já jsem zaměstnával 35 tisíc lidí. Nikdy jsem se na maturitu neptal. Ptal jsem se: máš schopnost učit se novým věcem, chceš pracovat, máš nějaké cíle, jsi urputný, umíš cizí jazyky, co jsi dělal mimo školu? Na to se ptá zaměstnavatel," pokračoval.

Podle Babiše je nejspíš potřeba vést o maturitě celospolečenskou debatu. Zopakoval, že studenti by měli dostat na výběr. "Pokud by studenti s udělením úřední maturitní zkoušky nesouhlasili nebo by nesouhlasili s výslednou známkou, mohli by si udělat klasickou maturitu," uvedl premiér.

Vysoké školy by upravily přijímačky

"Každý má kolem sebe nějaké zážitky s covidem. Proč to nedokážeme pochopit? V jiných státech to chápou. Takhle se k tomu postavili v Kanadě, Norsku, Irsku a podobně. Ten, kdo udělá maturitu, potom půjde na přijímačky a ta vysoká škola si sama určí, koho přijme. A řekne, aha, ty máš normální maturitu, možná dostaneš víc bodů. Ty máš úřední, tak možná dostaneš méně bodů. Já myslím, že je tato debata potřebná," dodal Babiš.

Že se podoba letošních maturit opravdu změní, ministerstvo školství nevylučuje. "Reagujeme na nový vývoj a intenzivně se zabýváme i možnými úpravami maturitní zkoušky," uvedla mluvčí resortu Aneta Lednová.

Zástupci učitelů Babišův návrh odmítají s tím, že je nemožné, aby vznikl dvojí způsob, jak získat maturitu. Její držitele by to navíc prý značně znevýhodnilo.

"Letošní maturanty bychom tím výrazně handicapovali pro budoucí profesní dráhu. Maturita 2021 by nemohla být srovnatelná s jinými lety," řekl TN.cz Jiří Zajíček, předseda Národní rady Unie školských asociací ČR.