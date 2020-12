Babiš: V pondělí nemáme v plánu řešit zpřísnění opatření

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda nebude v pondělí řešit zpřísňování opatření, o tom by se mělo jednat až ve středu. Důvodem je to, že musí kabinet požádat o prodloužení nouzového stavu, na následující den pak připadá prodloužení opatření a jejich případné zpřísnění.

Vládu v pondělí čeká pravidelné jednání, premiér Andrej Babiš ve vysílání ČT 24 uvedl, že se ale ministři budou zabývat situací v Británii, jednat se bude o možném zákazu letů ze Spojeného království.

"Na vládě se určitě budeme bavit, jestli zakážeme lety, jak jsme to udělali v první vlně z Itálie," uvedl premiér ve vysílání s tím, že on osobně se zákazem letů nemá problém, musí ale rozhodnout ministerstvo zdravotnictví.

Zároveň uvedl, že není v plánu řešit v pondělí zpřísnění bezpečnostních opatření. "Spíš si to asi řekneme ve středu, protože my v úterý 22. prosince musíme požádat o prodloužení nouzového stavu, tudíž druhý den to musíme potvrdit vládním usnesením, prodloužit ta různá opatření a to je ten den, kdy o tom budeme jednat," vysvětlil Babiš.

Vláda bude žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, zatím ale není jisté, jestli vůbec získá k prodloužení podporu. Už v předchozím případě prošel návrh komunistů o kratším prodloužení.