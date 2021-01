Babiš: Vakcínu dostalo asi 40 tisíc lidí. Jak si Česko stojí oproti světu?

"Zatím bylo očkováno přibližně 40 tisíc lidí. Je dobrá zpráva, že další várka vakcíny od Pfizeru dorazila dříve, než jsme plánovali. Pfizer během prosince a ledna dodal do ČR 98 475 vakcín při pěti dávkách v jedné lahvičce. V lednu by mělo přibýt ještě i 20 tisíc vakcín Moderna," řekl předseda vlády v rozhovoru pro deník Právo.

Ministerstvo zdravotnictví přitom u počtu očkovaných udává na svých stránkách číslo poloviční - 19 918. Jde ale o stará data ke středeční 18. hodině. "Aktualizace probíhá jednou za týden vždy ve čtvrtek v ranních hodinách," píše resort. Přesto redakce TN.cz požádala mluvčí úřadu Barboru Peterovou, zda může počet vakcinací uváděný premiérem potvrdit. "Není důvod výrok pana premiéra zpochybňovat," reagovala.

Se středečními daty ministerstva zdravotnictví evidentně pracuje i portál Our world in data, který shromažďuje počty očkovaných ze všech koutů světa a zároveň přepočítává množství aplikovaných dávek vakcíny na počet obyvatel v té které zemi.

Česko má tak na webu hodnotu 0,19 očkovaných lidí na každých sto obyvatel. S aktuálním objemem očkovaných, o němž mluví Babiš, by měla být hodnota přibližně dvojnásobná, tedy kolem 0,4.

Ani tak ale Česko ze srovnání nevychází příliš dobře. Jednoznačným světovým lídrem v očkování na covid-19 je Izrael, kde už dostala první várku vakcíny skoro pětina populace (19,55 očkovaných na 100 obyvatel), následují Spojené arabské emiráty s 9,52, USA s 2,02 a Velká Británie s 1,91 očkovanými na každých sto obyvatel.

Z evropských zemí je na tom lépe než Česko i třeba i Dánsko (1,76 očkovaných na 100 obyvatel), Itálie (0,83), Slovinsko (0,79), Chorvatsko (0,61) nebo Německo (0,57).

Naopak velice málo se zatím očkuje ve Francii, kde podle Our world in data do 8. ledna dostalo vakcínu pouze 0,12 lidí ze sta, tedy přibližně jeden člověk z tisíce.

"Hlavním viníkem je podle všeho přebujelá byrokracie spojená se zdravotnictvím, které je navíc výrazně centralizované. Francouzi jsou také k očkování značně skeptičtí - podle průzkumu 58 procent oslovených o vakcínu nestojí," vysvětluje BBC.

Zatímco nyní v Česku vakcínu dostávají přednostně především lékaři a další zdravotníci, v příštím týdnu se otevře rezervační systém pro lidi nad 80 let věku. Od 1. února mají mít možnost přihlásit se všichni zájemci o očkování, stále však budou mít přednost lidé z rizikových skupin.

