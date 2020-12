Babiš: Čísla nejsou dobrá, nouzový stav chceme prodloužit o měsíc

Babiš netuší, zda bude vláda žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu naposledy, anebo před poslance předsoupí i na začátku příštího roku. "Ten vir bohužel tady je a ta včerejší čísla mě vůbec nenadchla. Máme stále vysoká čísla," řekl premiér ve Snídani s Novou.

"Jediné řešení je vakcína. Takže my budeme žádat o prodloužení o 30 dnů," pokračoval. Pokud by dolní komora souhlasila, trval by do 11. ledna 2021.

Už ve čtvrtek se přitom Česko přesune ze čtvrtého do třetího stupně systému PES, otevřou se hospody, restaurace i všechny obchody. "Ten základ je v tom, že se ruší zákaz vycházení, otevírají se všechny obchody bez ohledu na sortiment. Ale platí to pravidlo, že je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. V restauracích budou čtyři lidé u jednoho stolu," popsal Babiš.

Podle předsedy vlády je oblastí, ve kterých se uvolní dosavadní přísný režim, "strašně moc". Pokud toho lidé nemusejí hned využít, Babiš by to ocenil.

"Bylo by fajn být opatrný. Jsem z toho vývoje lehce nervózní. Zatím zůstáváme na čísle 57 v systému PES, to se nemění od 15. listopadu. Máme bohužel největší počet lidí za 10 let, kteří zemřeli. Buďme opatrní. Já bych byl nerad, kdyby se před Vánoci ještě něco změnilo. Držme si palce a buďme skutečně disciplinovaní," pokračoval premiér.

Babiš zopakoval, že očkování proti covidu-19 bude zdarma a dobrovolné. Ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v úterý vyzval, aby návrh vakcinačního plánu rozeslal všem sněmovním stranám. O tom, zda Evropská léková agentura (EMA) schválí vakcíny společností, které o to už požádaly, bude podle premiéra jasno 15. prosince.

Premiér ještě neví, zda se sám nechá naočkovat. "Už 51 let nemám slezinu, hlavní imunitní orgán. Takže musí říct lékař, abych z toho neměl nějaké důsledky. Ale pokud to bude možné, tak se nechám očkovat," vysvětlil.

Na oslavu Vánoc se Babiš ve srovnání s minulými roky nijak speciálně nepřipravuje. "Řeším se vždy stejně, kupuju jenom jeden dárek pro moji paní. Mám její kamarádky, které mi vždycky poradí a tu fakturu už pak nějak zaplatím, protože nemám čas chodit do obchodu, takže jsem si to tak zařídil. A moje paní samozřejmě nakupuje pro celou rozsáhlou rodinu," popsal.

"Do ochodu určitě nepůjdu. Zatím to nemám vybrané, mám nějaké tipy. Já jsem většinou chodil do obchodu 24. prosince v 11 předtím, než zavřely obchody, neměl jsem nikdy čas. Ale tento rok to bude jiné," uzavřel předseda vlády.

Celý rozhovor s premiérem Babišem ve Snídani s Novou: