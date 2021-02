Babiš zrušil cestu do Rakouska. Chtěl se tam podívat na testování žáků

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš měl v pondělí 15. února navštívit Vídeň a během své cesty chtěl navštívit českojazyčnou školu Komenského. Tam se měl setkat se spolkovým ministrem pro školství, vědu a výzkum Heinzem Fassmannem a starostou Školského spolku Komenský Karlem Hanzlem.

V rámci prohlídky školy Komenského se měl premiér zúčastnit ukázky testování žáků antigenními testy, kterými se Česká republika chce inspirovat. Dalším bodem programu mělo být jednání se spolkovým kancléřem Sebastianem Kurzem.

Babiš měl odletět kolem 7. hodiny ráno. Premiér ale nakonec oznámil, že podle pilota je moc velká mlha a letěl by se mohlo až v 11 hodin. Babiš tak cestu zrušil, protože od 14 hodin by měla jednat vláda.

"Testování v Rakousku probíhá každé pondělí a středu, tak uvidíme, jestli se cesta neuskuteční příští týden ve středu. Moc mě to mrzí," uvedl Babiš.

Premiér před cestou upřednostnil jednání vlády, která má na programu mimo jiné projednání pandemického zákona. "Pan ministr Jan Blatný (za ANO) má za úkol odprezentovat, jaký je rozdíl oproti stávajícím zákonům," řekl premiér.

Vláda se bude v pondělí zabývat i návratem dětí do škol. "Ruku v ruce s návratem žáků a studentů bude muset být systém testování. My jsme se dohodli že ústřední krizový štáb s jednotlivými resorty velmi rychle připraví strategii pro další postup tak, abychom byli připraveni. Pokud to situace dovolí někdy od začátku března by mohli naše školy znovu otevírat,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Žáky už sama od sebe začala testovat škola na Bruntálsku. Ředitel pořídil testy z Rakouska. Podívejte se na reportáž: