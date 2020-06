Babišovo podivné video: Slováky láká špatnou slovenštinou do Česka

"Čau Slováci," odstartoval svůj vzkaz slovenským sousedům Babiš od zámku. "Tuna jsme v Lednici, fantastický zámok, který jsme opravili," začal promlouvat premiér slátaninou obou jazyků a s neskrývaným úsměvem turisty pobízel k návštěvě Česka.



Video sdílel také Miroslav Kalousek (TOP 09), který si neodpustil rýpavou poznámku. "Čau Slováci. Za mnou vidíte fantastický „zámok“, který jsme my, komunisti, ukradli Liechtensteinům. A když přijedete, tak okradneme i Vás," napsal na svém Twitteru.

Babiš ve videu, které zveřejnila agentura ministerstva pro místní rozvoj Czech Turism, láká Slováky do Českého Krumluva, na Karlštejn, nebo si podle něj konečně můžou užít například poloprázdný Karlův most. "Pivo je v Prahe o půlku levnější," podotkl Babiš s tím, že koruna momentálně není úplně silná, takže pro slovenské turisty to bude s jejich eurem výhodné.

Je podle něj skvělé, že do Česka přijíždí ročně 750 tisíc Slováků. "Hlavně tu na Moravu," doplnil se sklenkou vína v ruce a nezapomněl podotknout, že je to fantastická Pálava z Mikulova. "Sedněte do auta, přijďte k nám a zkuste utrácet u nás peníze, protože tu potřebujeme ty vaše eura, potřebujeme DPH," dodal premiér.

Češi už se naopak podle premiéra vydávají do Tater, takže si takto můžou státy navzájem vypomoci, protože teď je ten správný čas. "Držme si navzájem palce a zkusme si pomoct," ukončil svůj apel ve videu Babiš.