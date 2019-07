Babišův střet zájmů: Proč dostal pokutu a co o kauze tvrdí kraj

Podnět na premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli střetu zájmů podala v loňském roce k černošickému úřadu Transparency Internatinal. Po udělení pokuty městským úřadem a následném nařízení nového projednání nyní krajský úřad konečně zveřejnil podrobné odůvodnění obou rozhodnutí. My jsme pro vás připravili shrnutí nejzásadnějších bodů.

Podle lednového rozhodnutí černošickýckého úřadu je Babiš i nadále ovládající osobou některých českých médií. Za to mu udělil pokutu 200 tisíc korun a navíc 1000 korun jako náhradu za náklady řízení. Horní hranice pro pokutu je přitom 250 tisíc korun. Přestupku se měl dopustit z nedbalosti.



S tím ovšem nesouhlasil středočeský krajský úřad a celou kauzu vrátil černošickému úřadu k novému projednání. Na stránkách kraje se nyní objevily obě rozhodnutí. Přečtěte si hlavní body, které vedly oba úřady k danému rozhodnutí.



Rozhodnutí černošického úřadu

Celé rozhodnutí si můžete přečíst zde:

Rozhodnutí černošického úřadu o střetu zájmů Andreje Babiše [pdf]



Babiš má v současnosti dva svěřenské fondy - AB private trust I a II. V Nich jsou vložené akcie Agrofertu, kam spadají i některá česká média. Správcem prvního fondu je šéf Agrofertu Zbyněk Průša a druhého právník Agrofertu Alexej Bílek.



Městský úřad ale upozornil na to, že správci podle stanov pouze vykonávají vlastnická práva a dbají na zachování akcií. Jak naložit se ziskem fondu a k hlasování na valných hromadách potřebuje správce souhlas Rady protektorů, podle černošického úřadu tak nejedná jen o své vlastní vůli.



Babiš může navíc svěřenského správce i člena Rady protektorů odvolat, pokud poruší pravidla správy nebo jiné povinnosti či právní předpisy. Jednou ze členek Rady protektorů je také Babišova manželka.



"Svěřenský správce je tedy povinen vykonávat správu svěřeného majetku ke stejnému účelu, jako by ji vykonával sám obviněný, ale pouze na základě rozsahu pověření dané statutem," uvádí městští úředníci v dokumentu.



Babišův právník namítl, že podle ustanovení fondu je jeho účelem nezávislá správa skupiny Agrofert odděleně od ostatního Babišova majetku. Babiš navíc není oprávněný požadovat jakékoli informace, ani dávat jakékoli pokyny, či jinak ovlivňovat svěřenského správce nebo protektory.



"Na základě provedených důkazů a uvedeného posouzení správní orgán nemá pochybnost o tom, že obviněný je ovládající osobou uvedených mediálních společností, a proto rozhodl o jeho vině," rozhodli úředníci.



Kraj vrátil případ zpět městu k novému projednání

Celé rozhodnutí si můžete přečíst zde:

Rozhodnutí krajského úřadu o střetu zájmů Andreje Babiše [pdf]



Podle kraje se stalo problematickým stanovisko černošického právního odboru. To se mělo vyjádřit k podnětu Transparency International. "Dle názoru Právního odboru nelze jinak než konstatovat, že Ing. Andrej Babiš se dopouští přestupku dle zákona o střetu zájmů," sdělil Právní odbor podle krajského úřadu.



Podle krajských úředníků narušuje tato věta základní právní principy. "Ze závěrů stanoviska (Právního odboru, pozn. red.) je patrné nerespektování presumpce nevinny jako jedna z elementárních zásad přestupkového řízení," popsal krajský úřad.



Město k tomuto stanovisku vůbec přihlížet nemělo, což však podle kraje udělalo. "Je úlohou správního orgánu, aby zjistil skutkový stav věci a na základě vlastního uvážení vydal rozhodnutí o přestupku," stojí v odůvodnění krajského úřadu.



Městský úřad také prý přihlédl k nevyžádané právní analýze Pirátské strany. Babišovu právníkovi ale sdělil, že k ní přihlížet nebude. Ten pak neměl možnost se k analýze vyjádřit.



Podle krajského úřadu může být ovládanou osobou pouze obchodní korporace. Svěřenské fondy obchodní korporací nejsou, proto Babiš nemůže být ovládající osobou.



Krajští úředníci se také odvolali na pravomocné rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která ve čtyřech případech v roce 2018 rozhodla o udělení licence Stanici O, která patří do holdingu Agrofert. Stanice by licenci nezískala, pokud by byl ovládající osobou veřejný funkcionář, což Babiš v té době byl.

Krajský úřad tak letos 20. března zrušil rozhodnutí města a vrátil mu případ k novému projednání. Zatím není jasné, kdy bude hotovo.



"Ukazuje se, že využití českých svěřenských fondů, které zcela podle své vůle zvolil Andrej Babiš, nefunguje. Ze zveřejněných rozhodnutí navíc vyplývá, že se Andrej Babiš ani nesnažil svého vlivu v Agrofertu zbavit a chtěl jej pouze zakrýt,“ vysvětlil právník Transparency International Jan Dupák.