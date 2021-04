VIP babyboom! Těhotné jsou teď snad všechny české celebrity

České celebrity se zřejmě v karanténě nenudily. Aspoň to tak vypadá podle množství těhotných hereček, zpěvaček či modelek. Rok 2021 je mezi hvězdami opravdu oblíbený, rodit bude například Nikol Štíbrová, Patricie Pagáčová, Ornella Koktová nebo Barbora Strýcová.

Celebrity se v době lockdownu zřejmě rozhodly vylepšit čísla porodnosti v České republice. Za pár let tak nejspíš bude ve školkách a školách plno.

Přestože je zatím teprve duben, tak na svět v Česku přišla už velká spousta VIP miminek. Syna Matyáše už stihla porodit modelka Veronika Kašáková (31), chlapečka Sebastiana přivedla na svět zpěvačka Veronika Stýblová (26), malý Alfons se narodil zpěvačce Kláře Vytiskové (35) a dalšího kluka porodila také hvězda seriálu Ulice Eliška Hanušová (26).

Naopak holčička se narodila zpěvačce Kateřině Mátlové (41). Jmenuje se Karolína. Z dcery se raduje také rosnička TV Nova Kateřina Říhová. Její holčička dostala jméno Sofie.

Neotálejí ale ani pánové. Hrdým otcem dcery Ester se stal zpěvák David Kraus (41). Syn jménem Sky Blue se narodil hokejistovi Jakubovi Kindlovi (34). Herec ze seriálu Ordinace v růžové zahradě Zdeněk Godla (45) se zase letos raduje z vnuka Zdeňka.

A babyboom bude brzo pokračovat. Ještě na jaře by měla porodit třetí dítě a první holčičku Ornella Koktová (28), chlapečka by do léta měla na svět přivést herečka Nikol Štíbrová (34) a jen o týden později má termín její kamarádka zpěvačka Martina Pártlová (41), která čeká holčičku.

Miminka se letos dočká také hvězda Ulice Patricie Pagáčová (32), modelka a bývalý přítelkyně Jaromíra Jágra Veronika Kopřivová (30), tenistka Barbora Strýcová (35) nebo moderátorka Televizních novin Iveta Vítová (37).

Ovšem vzhledem k tomu, že je teprve duben a lockdown stále trvá, tak nás zřejmě čeká ještě spousta fotek z ultrazvuků. VIP babyboom tak nejspíš nekončí.

Stále více žen odkládá těhotenství až po čtyřicítce. Jaká to s sebou nese rizika, se podívejte v reportáži: