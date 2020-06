Banky k sobě vábí Čechy: Bonus 2500 korun i pojištění zdarma!

UniCredit Bank

Banka nabízí novým klientům do konce června lákavý bonus až do výše 2500 korun při založení U konta. Akce se týká i bývalých klientů peněžního ústavu, pokud odešli před více než třemi lety.

A jak peníze získat? Stačí jen platit kartou k nově založenému kontu. Banka pak z každé transakce připíše na účet jedno procento. Souhrnná výše bonusu je maximálně 2500 korun, na které je ovšem potřeba utratit čtvrt milionu korun. Pravidla akce se dají najít na stránkách banky. Na bonus upozornil portál Měšec.

ČSOB a Poštovní spořitelna

Tato banka má v současnosti hned několik akcí, kterými se k sobě snaží nalákat lidi a zároveň je motivuje k většímu utrácení. "Každý, kdo si kreditku Standard od června do srpna pořídí, dostane jednorázovou odměnu 1 000 korun a k tomu dvě procenta zpět při každém zaplacení v kamenném obchodě i e-shopu. Součástí karty jsou dále půlroční bezúročné prázdniny, pojištění ochrany nákupu a prodloužená záruka ke zboží," vypočítává ČSOB.

ČSOB se také výrazně zaměřuje na děti - respektive na jejich rodiče, kteří mohou svým ratolestem finance spravovat a starat se o ně. Banka totiž nabízí bonus 1000 korun pro penzijní spoření pro děti, pokud lidé splní příslušné podmínky.

Zároveň banka nabízí "kapesné" ve výši 100 korun měsíčně po dobu půl roku při založení Plus konta s platební kartou pro děti. Akce k dětskému spoření trvá do konce srpna, ke "kapesnému" do konce září.

mBank

Finanční bonus až ve výši 1500 korun nabízí také mBank. Stačí si k mKontu založit i mSpoření, poslat do banky peníze a platit kartou. "Prvních 1 000 Kč získáte, když si na svůj nový účet u mBank do týdne od založení pošlete jakoukoliv částku a zároveň během měsíce 5x zaplatíte kartou nebo mobilem," slibuje banka. Zbylou pětistovku lidé dostanou v dalším měsíci zase za platby kartou. Peníze ovšem nejdou na ruku, ale na už zmíněné mSpoření. Kompletní pravidla najdete na webu peněžního ústavu.

Equa Bank

Na tučný bonus k sobě Čechy láká i Equa Bank. Při založení konta do konce července k němu zdarma nabízí komplexní pojištění, které zůstane grátis do letošního Silvestra.

Kryje mimo jiné přiznání invalidity nebo nedobrovolnou ztrátu zaměstnání či pracovní neschopnost. A to buď jednorázovou částkou nebo měsíčními výplatami. Opět to ale má několik háčků.

Česká spořitelna

Velká banka rozjíždí novou akci od července. Chce své zákazníky motivovat k tomu, aby co nejvíce platili kartou místo papírovými penězi.

"Každý klient, který v daném měsíci zaplatí alespoň jednou kartou, bude automaticky zařazen do slosování o 100 tisíc korun. Tento program poběží následujících 12 měsíců," uvedl na dotaz TN.cz mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Komerční banka

Tato finanční instituce zareagovala na fakt, že kvůli pandemii koronaviru bude letní dovolenou v tuzemsku trávit nejspíš více Čechů než obvykle.

"Do konce letošního září mohou naši klienti využít cestovní pojištění ke kartám i pro dovolenou v Česku. Mimořádná nabídka se vztahuje na držitele debetních a kreditních karet, které jako nadstandardní služby zahrnují právě cestovní pojištění. Přidali jsme i tři nová rizika pro dovolené v Česku - úrazové pojištění, pojištění nevyužité dovolené a pojištění zavazadel," vyjmenoval na dotaz TN.cz mluvčí banky Michal Teubner.

Limity a podmínky pojištění jsou stejné jako u dovolených v cizině. "Týká se to například pojištění odpovědnosti, úrazového pojištění pro případ smrti a trvalých následků, pojištění storna zájezdu," doplnil Teubner.

Další banky

Redakce TN.cz oslovila i další velké české banky. Mluvčí Raiffeisen Bank Petra Kopecká se nechala slyšet, že banka od nového roku nabízí vedení účtu zdarma bez podmínek, aktuálně ale žádnou další mimořádnou akci nemá.

V podobném duchu se vyjádřila i mluvčí Air Bank Jana Karasová. Vypíchla, že klienti, kteří pravidelně platí kartou, mají dlouhodobě při spoření výhodnější úrok.