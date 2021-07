Benzín je v Česku nejdražší za poslední roky, stoupá i cena nafty

Benzín je v Česku nejdražší za posledních šest let. Cena za litr Naturalu 95 se teď blíží ke 34 korunám. Zdražuje také nafta, která je nejdražší od loňského ledna. Podle odborníků by už ceny neměly stoupat. Lidé by však při plánování letních dovolených měli logicky počítat s vyššími náklady.