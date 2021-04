Biden chce podpořit ekonomiku, oznámil obří investice do infrastruktury

Prezident USA Joe Biden ve středu nastínil gigantický plán na podporu americké ekonomiky ve výši 2,3 bilionu dolarů, který má znovu zařadit národní infrastrukturu do toho, co označil za "investici do Ameriky jednou za generaci", který by zvrátil legislativní úspěch jeho předchůdce – obří daňové škrty pro korporace, informuje agentura AP.

Ve svém projevu ve školicím středisku tesařských odborů v Pittsburghu Biden přirovnal svou navrhovanou transformaci americké ekonomiky k vesmírnému závodu – a slíbil tak velkolepé výsledky jako programy New Deal nebo Great Society, které utvářely 20. století.

"Není to plán, který by se točil kolem okrajů," řekl Biden. "Je to investice do Ameriky jednou za generaci, na rozdíl od všeho, co jsme viděli nebo udělali od doby, kdy jsme před desítkami let vybudovali mezistátní dálniční systém a vesmírný program. Ve skutečnosti je to největší americká investice do pracovních míst od druhé světové války. Vytvoří miliony pracovních míst, dobře placená pracovní místa."

Představitelé Bílého domu tvrdí, že tato finanční injekce by tato pracovní místa vytvořila, jakmile se země odkloní od fosilních paliv a bude bojovat proti následkům klimatických změn. Je to také snaha konkurovat technologiím a veřejným investicím Číny, která má druhou největší ekonomiku světa a rychle získává dominantní postavení Spojených států.

"Jsem přesvědčen, že pokud budeme jednat nyní, za 50 let se lidé ohlédnou zpět a řeknou, že toto je okamžik, kdy Amerika vyhrála budoucnost," řekl Biden.

Infrastrukturní projekty demokratického prezidenta by byly financovány vyššími daněmi z příjmu právnických osob, což by mohlo vést k ostrému odporu podnikatelské komunity a zmařit spolupráci s republikánskými zákonodárci. Biden doufá, že do léta projde plánem infrastruktury, což by mohlo znamenat spoléhat se výhradně na těsnou demokratickou většinu ve Sněmovně reprezentantů a Senátu.

President Biden has unveiled his ambitious plan to rebuild America's infrastructure. Some key details:

Price tag: $2.3 trillion

Time span: Spending would roll out over eight years

How it's paid for: Largely, by sharply higher corporate taxeshttps://t.co/sBcoSO2JW0 — The Associated Press (@AP) March 31, 2021

Cílem vyšších daní z příjmu právnických osob by bylo získat potřebné objemy peněz během 15 let a poté snížit schodek do budoucna. Biden by tak zrušil daňovou reformu prezidenta Donalda Trumpa a republikánů v Kongresu z roku 2017 a zvýšil sazbu daně z příjmu právnických osob z 21% na 28%.

"Devadesát jedna společností z žebříčku Fortune 500, včetně Amazonu, neplatí na dani z příjmu ani halíř," řekl Biden.

Po středečním oznámení bude Biden v nadcházejících týdnech prosazovat doprovodný návrh zákona zhruba stejné velikosti pro investice do péče o děti, rodinných daňových úlev a dalších domácích programů. Tento balíček ve výši téměř dvou bilionů dolarů by byl zaplacen zvýšením daní pro bohaté jednotlivce a rodiny.

Bílý dům uvádí, že největší část návrhu zahrnuje 621 miliard dolarů určených na silnice, mosty, veřejnou dopravu, dobíjecí stanice pro elektromobily a další dopravní infrastrukturu. Výdaje by zemi odpoutaly od spalovacích motorů, které automobilový průmysl považuje za stále zastaralejší technologie. Dalších 111 miliard dolarů by šly na výměnu olověných vodovodních potrubí a modernizaci kanalizace.

Širokopásmový internet by zemi pokryl za 100 miliard dolarů. Za stejnou sumu by modernizoval elektrickou síť tak, aby dodávala čistou elektřinu. Domy by byly dovybaveny, školy modernizovány, pracovníci vyškoleni a nemocnice renovovány podle plánu, který se také snaží posílit americkou výrobu.