Black Friday je tu. E-shopy vyhlížejí rekord, ČOI dostala desítky stížností

Že pandemie koronaviru, kvůli které je řada kamenných obchodů zavřená, hraje do karet internetovým prodejcům, potvrzují i velké e-shopy, které redakce oslovila. "Letos se na zboží přišlo podívat o více než čtvrtinu více zákazníků ve srovnání s loňským rokem. Počet transakcí meziročně vzrostl o polovinu a tržby až o 80 procent," chlubí se obchodní ředitel portálu CZC.cz Tomáš Pilský.

I když podle něj roste zájem skoro o všechno zboží, oproti loňsku je největší skok v poptávce po monitorech, tabletech a zařízeních pro chytrou domácnost. Na dračku jdou také bezdrátová sluchátka, chytré náramky a různé počítačové příslušenství - třeba myši nebo klávesnice.

"Vzhledem k současným opatřením a epidemické situaci už několik týdnů vidíme, že letos lidé nákupy dárků řeší více než kdy jindy na internetu," říká mluvčí e-shopu Mall.cz Pavla Hobíková.

Dárky podle ní v předstihu pořizují hlavně ženy, které jich zároveň kupují víc. Prodej mobilů, hraček nebo oblečení podle ní skokově roste už od konce října. "V těchto dnech zpracováváme denně o 40 procent objednávek více než v loňském roce. Ve srovnání například se zářím jde dokonce o trojnásobek," těší Hobíkovou. Proto očekává, že letošní Black Friday bude rekordní.

Obrovský nápor nakupujících hlásí i Alza.cz. "Jen za první den Black Friday jsme dosáhli obratu více než 200 milionů korun a počet objednávek se vyšplhal na téměř sto tisíc," popsal pro TN.cz místopředseda představenstva společnosti Petr Bena. Ve špičce tak lidé posílali až deset objednávek za sekundu.

Nejskoupější na informace byl Amazon. "Dny Black Friday společně se Cyber Monday v Amazonu spadají do sezónní špičky, tedy předvánočního období, ve kterém odbavujeme větší množství zásilek než obvykle, a na které se připravujeme prakticky v průběhu celého roku. Kvůli špičce jsme letos, stejně jako loni, nabrali do distribučního centra v Dobrovízi tři tisíce sezónních pracovníků," informovala mluvčí Amazonu Miroslava Jozová. Díky tomu se prý lidé nemusejí bát, že by se k nim objednané zboží nedostalo včas.

Spolu s tím, jak Češi houfně na internetu nakupují, si na obchodníky zároveň stěžují. "Jde o desítky podnětů v posledních dnech, ve kterých si spotřebitelé stěžují na slevu či na Black Friday. Je možné, že další ještě přibudou," uvedl na dotaz TN.cz mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Lidé si často stěžují, že se jim původní cena uvedená u obchodníka nezdá v pořádku, ale podle Fröhlicha nejsou schopní doložit, z čeho tak usuzují. Také odkazují na různé reklamy, na které ovšem obchodní inspekce nedohlíží.

"Nemohu sdělit konkrétní firmy, to lze po případné kontrole a pak po nabytí právní moci. Jde především o podněty na internetové prodejce, většina nákupů ostatně bude probíhat především on-line, pokud jde o maloobchodní prodej nepotravinářského charakteru," doplnil Fröhlich.

Nakupujícím radí, aby nehleděli jen na to, jak vysoká sleva je v procentech uvedená u věci, kterou si vybrali. Nabádá je, aby nahlédli také ke konkurenci.

"V České republice již roky fungují spolehlivé a nezávislé stránky, které cenu sledují a nabídnou nejen konečnou cenu, ale i zkušenosti zákazníků," radí mluvčí obchodní inspekce, jak se při nákupu třeba vánočních dárků nespálit.

E-shopům se kvůli pandemii daří už řadu měsíců. Více v reportáži TV Nova: