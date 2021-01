Blatný zpochybnil počet obětí covidu, ať skončí, hřímá část expertů! ANKETA

"My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid jako člověka, co zemřel na covid. Každý si to vykazuje jinak a ti, kdo to vykazují poctivě, jsou na tom hůř než ti, kdo to vykazují nepoctivě," řekl ministr zdravotnictví minulý týden.

Anketa Znevážil ministr Blatný oběti pandemie v ČR a měl by proto skončit? Ano 50 5 hlasů Ne 50 5 hlasů Nevím/Je mi to jedno 0 0 hlasů Hlasovalo 10 lidí.

Podle některých odborníků se ze strany Blatného jedná o zlehčování a výrok by ho prý měl stát křeslo. "Profesor Prymula, když se dopustil určitého prohřešku, tak byl nucen rezignovat. Já si myslím, že ten jeho prohřešek byl daleko menší," připomněl imunolog Václav Hořejší "slavnou" schůzku v restauraci v Praze.

"Velmi neefektivně bojujeme s tou nemocí a pan ministr se to pouze pokusil neuměle zastřít," má jasno evoluční biolog Jaroslav Flegr.

"Moje teta měla nějaké srdeční obtíže a jak chytla covid, tak ten její smrt urychlil a myslím, že kdyby ho nechytla, tak tady byla rozhodně s těmi obtížemi déle," zlobí se Kateřina.

Podle statistik v loňském roce v Česku celkově zemřelo přes 121 tisíc lidí. Tedy nejvíce za posledních zhruba třicet let. Svádět takový nárůst na úmrtí nakažených při dopravních nehodách je podle odborníků nesmysl. Loni totiž na silnicích zemřelo nejméně lidí za poslední roky a do epidemických statistik to zasáhlo jen minimálně.

Podle opozice ministr Blatný na jedné straně zlehčuje počty mrtvých, na té druhé ale zavádí přísná opatření omezující život v Česku. "Ve sportu se tomu říká vlastní gól," neodpustil si rýpnutí místopředseda ODS Martin Kupka. "Tím snižuje celkově důvěryhodnost všech těch kroků, které vláda dělá," přisadil si šéf lidovců Marian Jurečka.

"V žádném případě jsem neřekl nic, čím bych znevažoval oběti, které zemřely na koronavirus anebo něco jiného," odmítá kritiku sám Blatný. Prý se snažil pouze poukázat na to, že každá země statistiky o zemřelých vykazuje jinak.

K výrokům ministra Blatného se v Televizních novinách vyjádřil i prezident České lékařské komory Milan Kubek: