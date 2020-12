Boj o daňový balíček nekončí! Babiš a Schillerová ho hájili u prezidenta

Před čtrnácti dny prezident Miloš Zeman avizoval, že balíček v podobě, v jaké ho schválila Sněmovna, nepodpoří. V úterý už tak radikální nebyl a Alena Schillerová po schůzce na Pražském hradě novinářům řekla, že prezident ještě zváží, zda návrh podepíše, nebo ne.

Zeman totiž ocenil úpravy, s nimiž se návrh vrátil ze Senátu do Poslanecké sněmovny. V podobě, v jaké ho minulý týden schválili senátoři, by státní kasu vyšel daňový balíček na zhruba sto miliard korun. Pokud ho takto upravený poslanci přijmou a odsouhlasí i prezident, po zrušení superhrubé mzdy budou platit dvě sazby daně z příjmu - a to ve výši 15 a 23 procent.

Zeman prý také ocenil, že Senát upravil navrhované zvýšení daňové slevy na poplatníka o tři tisíce v příštím roce a o šest v roce 2022. Zároveň by byl prý radši, kdyby v zákoně bylo pevně stanovené omezení změn na dva roky. To ale podle Schillerové není legislativně možné.

Poslanci budou o daňovém balíčku znovu jednat 22. prosince. "Popsala jsem proceduru, jak to probíhalo, na jakém kompromisu jsme se dohodli, s jakými návrhy se vrací do Sněmovny, že jsem je podpořila. Pan prezident je rád, že Senát neodsouhlasil slevu tak, jak ji navrhl pirátský poslanec Ferjenčík ve výši 34 125 korun. A ještě navíc byla postavena tak, že by se odvíjela od výše průměrné mzdy, takže by se každý rok měnila," uvedla po schůzce ministryně financí Alena Schillerová.