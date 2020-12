Bolest hlavy či zimnice. Výrobce popsal nejčastější vedlejší účinky covid vakcíny

Velmi silnou negativní reakci měli po aplikaci vakcíny od Pfizeru hned dva zdravotníci ve stejné nemocnici na Aljašce. Jednou byla žena ve středním věku, která se s alergiemi v minulosti nikdy neléčila. Nežádoucí účinky se u ní projevily asi deset minut po očkování - na obličeji a těle jí vyskočila vyrážka, špatně se jí dýchalo a bušilo jí srdce, píší The New York Times.

Podle lékaře Lindyho Jonese personál na nastálou situaci reagoval podáním epinefrinu, což je standardní postup při bouřlivých alergických reakcích. To ale příznaky potlačilo jen dočasně, později tak bylo potřeba nasadit "silnější kalibr" - mimo jiné steroidy.

Sám Pzifer zveřejnil seznam vedlejších nežádoucích účinků, které hlásili po očkování první dávkou účastníci klinických testů ve věku 18 až 55 let.

Většina (asi 83 procent) si stěžovala na bolest v místě vpichu, přibližně každý dvacátý také na to, že místo oteklo nebo zarudlo. Skoro polovina všech zúčastněných ovšem po vakcinaci cítila únavu (47 procent), 42 procent hlásilo bolesti hlavy, 21 procent novou nebo zhoršenou bolest svalů. 14 procent mělo zimnici, 11 procent průjem nebo bolesti kloubů, vypočítávají LA Times.

Informace o silných alergických reakcích na vakcínu Pfizeru minulý týden komentoval ve Snídani s Novou bývalý ministr zdravotnictví a poradce premiéra Roman Prymula.

"Takovéto věci s očkováním nastávají. Nemáme žádnou vakcínu, která by byla naprosto nealergická, kdy by nemohla vyvolat nějakou reakci. Na druhou stranu je to velmi vzácné a každý praktický lékař je schopný takovou situaci zvládnout. Tohle není věc, která by nás trvalým způsobem poškodila," uklidňuje Prymula.

Očkování zmíněnou vakcínou začne v Česku podle odhadu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) o příštím víkendu. První tisíce dávek mají přednostně dostat zdravotníci.

Takhle Prymula o vakcíně a očkování mluvil ve Snídani s Novou: