Březovský skončil v čele zdravotního ústavu. Kvůli přednostnímu očkování

Blatný si ředitele SZÚ kvůli skandálu s očkováním předvolal ve čtvrtek dopoledne, Březovský po schůzce funkci složil.

"Co se stalo ve Státní zdravotním ústavu, je naprosto nepřijatelné. Pan ministr Blatný z toho vyvodil personální důsledek," řekl na tiskové konferenci předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

"Ředitel ústavu k dnešnímu dni rezignoval," doplnil Babiše šéf resortu zdravotnictví. Chtěli jsme o komentář požádat i samotného Březovského, nebere však telefon.

SZÚ dostal od státu 1000 dávek vakcíny, které využil nejenom pro svoje zaměstnance, ale i jejich rodinné příslušníky. Mluvčí ústavu Klára Doláková postup hájila. "Především se jedná o laboratorní a technické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s infekčními vzorky, ale i další zaměstnance," uvedla.

Blatný ale navzdory jejímu vyjádření už ve středu prohlásil, že bude v souvislosti s aférou nekompromisní.

"Budiž to jasným signálem, že kdyby někdo nedodržoval prioritizaci tak, jak je nastavená, a chtěl se nezodpovědně, neopodstatněně a v podstatě podvodem domoci toho, že by se mu dostala vakcína dříve než těm, kteří to potřebují, tak to nebude v žádném případě tolerováno," řekl ministr.