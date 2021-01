Britská mutace má jiné příznaky než původní varianta, varují Britové

Příznaky u lidí nakažených covidem-19 se mohou lišit podle toho, zda má pacient tzv. britskou mutaci nebo původní variantu nemoci.

Britský statistický úřad uvádí, že pacienti s britskou mutací hlásí častěji kašel, bolest v krku a únavu. Naopak méně často si stěžují na ztrátu chuti a čichu, píše britský deník The Sun.

Příznaky jako dušnost, bolest hlavy a obtíže se zažíváním se vyskytují stejně často u obou variant.

O britské mutaci zatím panuje hodně nejasností. Odborníci se nicméně shodují, že je více nakažlivá a během krátké doby dokonce nahradí původní verzi.

V Británii se ale také obávají, že by mutace mohla být i smrtelnější. Poradce britské vlády pro oblast lékařské vědy Patrick Vallance dokonce řekl, že už mají v Británii o větších rizicích mutace první důkazy.

"Na první pohled se může zdát, že pacienti s původní a novou variantou jsou na tom stejně. Jenže to vypadá, že s novou mutací se kromě rychlejšího přenosu zvýšila také úmrtnost. Pokud by se původním virem nakazilo 1000 mužů ve věku od 60 do 70 let, asi 10 z nich by zemřelo. Při nákaze zmutovaným virem by jich zemřelo 13 až 14," řekl Vallance. Více jsme zjištění popsali v tomto článku.



Problémy s novou mutací se objevují už i v České republice. Potíže mají například v nemocnici ve Slaném. Nemoc se tam podle vedení rozšířila s nevídanou agresivitou. Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.

O nové mutaci promluvil také exministr zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj proti ní nebudou stačit dvoumetrové rozestupy. Poslechněte si jeho vyjádření: