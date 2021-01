Britská mutace může být smrtelnější, vědec ukázal čísla. Je i v Česku!

Britové znepokojili celý svět. Ministerský předseda Boris Johnson v pátek oznámil, že ostrovní mutace koronaviru může být mnohem smrtelnější, než se předpokládalo. Dosud se o ní varovalo pouze v souvislosti s rychlejším šířením.

Poradce britské vlády pro oblast lékařské vědy Patrick Vallance prohlásil, že už mají o větších rizicích mutace první důkazy.

"Na první pohled se může zdát, že pacienti s původní a novou variantou jsou na tom stejně. Jenže to vypadá, že s novou mutací se kromě rychlejšího přenosu zvýšila také úmrtnost. Pokud by se původním virem nakazilo 1000 mužů ve věku od 60 do 70 let, asi 10 z nich by zemřelo. Při nákaze zmutovaným virem by jich zemřelo 13 až 14," řekl Vallance.

Zároveň však zdůraznil, že se nejedná o definitivní závěry. "Naše důkazy ještě nejsou stoprocentně jisté. Musíme v našem výzkumu pokračovat," vysvětlil. Podle vědeckého poradce Johnsona je ale nutné mít se před mutací na pozoru. Stále platí, že se šíří o 30 až 70 procent rychleji než původní koronavirus, zopakoval. Rozdíly v jejích dopadech na muže, ženy, seniory nebo děti se neprokázaly.

Britská vláda ubezpečila, že očkování společností Pfizer/BioNTech i AstraZeneca na mutaci zabere. Ke stejným zjištěním dospělo i několik nezávislých studií, další ještě probíhají. Jak ale upozornil portál BBC, v případě jihoafrické a brazilské mutace panují o účinnosti vakcíny pochybnosti.

Nakažlivější britská mutace se už dostala také do Česka. Její výskyt v Praze, Středočeském a Královehradeckém kraji poprvé potvrdila Národní referenční laboratoř v sobotu 16. ledna. O dva dny později oznámila 84 případů také laboratoř v Brně.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ještě před Vallanceovým oznámením ubezpečoval, že mutace není nebezpečnější a k horšímu průběhu onemocnění nepřispívá. Rozhodující nejspíš bude, co ukáží další výsledky výzkumu britské mutace.

Podívejte se na reportáž TV Nova o nových zjištěních o britské mutaci koronaviru: