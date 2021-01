Britská mutace děsí svět. Rychle se šíří a více ohrožuje děti. PŘEHLED

Varianta viru SARS-CoV-2, kterou vědci poprvé identifikovali minulý rok ve Velké Británii, se označuje jako B.1.1.7. O její existenci padly důkazy už v září, větší pozornost ale začala přitahovat až v prosinci, kdy britský ministr zdravotnictví Matt Hancock naznačil, že se šíří velmi rychle.

V čem se mutace liší?

Jak upozorňuje web Medical News Today, současné výzkumy naznačují, že nová varianta je vysoce infekční. Tým vědců z univerzity v Londýně dospěl k závěru, že mutace B.1.1.7. je až o 56 % nakažlivější, než ostatní varianty viru SARS-CoV-2. Odhady jiných výzkumů se pohybují mezi 50 až 70 %.

Způsobuje mutace horší průběh nemoci?

Zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by tato mutace způsobovala závažnější onemocnění nebo vyšší úmrtnost. Výzkumy ale dál probíhají a vědci neustále shromažďují více údajů.

V čem je nebezpečnější?

Pokud mutace nezpůsobuje vážnější průběh onemocnění, v čem je tedy nebezpečnější? Odpovědí je právě její vysoká nakažlivost. To je podle viroložky Angely Rasmussenové z univerzity v Georgetownu největší problém.

"Další zvýšení přenosu nás může dostat za hranici, kdy se zdravotní systém zhroutí. Pak bychom mohli být svědky obrovského nárůstu úmrtnosti," řekla pro vědecký web Sciencemag. Rychlejší šíření viru vede mimo jiné k tomu, že stávající opatření jsou méně účinná, a země tak musí sáhnout po zpřísnění.

Jsou děti na B.1.1.7 náchylnější?

Někteří vědci naznačují, že v případě nové mutace je vyšší pravděpodobnost výskytu infekce u dětí než u předchozích variant viru. Mezi odborníky v tomto ohledu nicméně nepanuje shoda.

"Vzhledem k vyšší přenositelnosti viru se zdá nevyhnutelné, že bude více dětí infikováno novou variantou a poté to předají svým rodinám. Nemohu ale komentovat dopad infekce na zdraví jednotlivých dětí," vysvětluje virolog a profesor Jonathan Stoye.

O tom, že jsou děti více náchylné na mutaci, informoval například i odborný lékařký týdeník British Medical Journal. Odkázal přitom na vyjádření ředitele Centra pro globální analýzu infekčních nemocí Neila Fergusona, který řekl, že během listopadového lockdownu v Anglii "došlo k posunu přenosu viru směrem k dětské populaci."

Očekávalo se to, protože školy zůstaly během lockdownu otevřené, ukázalo se ale, že u infikovaných dětí mladších 15 let převažovala nová varianta viru.

Viroložka Wendy Barclayová vysvětluje, že se nejedná o verzi viru, která útočí přímo na děti. "Víme ale, že SARS-CoV-2, jak se ukázalo, nebyl tak účinný v infikování dětí jako dospělých. Existuje mnoho hypotéz, proč to tak bylo. Pokud mutace dokáže snadněji nalézt a napadnout buňky, tak by měli dospělí a děti rovnější podmínky," uvedla.

Jak poznám, že trpím novou mutací?

Vzhledem k tomu, že varianta B.1.1.7. podle dosavadních zjištění nemá vliv na průběh nemoci, podle příznaků ji pacient sám neodhalí. PCR testy ji ale odhalit dokážou.

Je vakcína účinná i proti nové variantě?

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se virus stal rezistentním na vakcíny proti covidu-19. "Rychlý rozvoj mutací ale naznačuje, že pokud se virus dokáže vyvinout do varianty odolné vůči vakcíně, může k tomu dojít dříve, než bychom chtěli," varuje vakcinolog Philip Krause. Co se ale týče "britské" varianty koronaviru, je podle řady odborníků nepravděpodobné, že by na ni vakcína neúčinkovala.

Je mutace i v České republice?

Minulý týden laboratoře zaznamenaly ve výsledcích PCR testů indicie, které pravděpodobně znamenají výskyt "britské" varianty koronaviru v Česku. Zatím není známo, o kolik případů se jedná. Laboratoře nyní zpracovávají materiály, výsledky by měly poskytnout tento týden.

Šéf České lékařské komory se vyjádřil k mutaci: