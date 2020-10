Brutální bitka školáků v Kolíně, napadený křičel bolestí! VIDEO

Video surové bitky dvou školáků do redakce TN.cz poslala rozčílená maminka, která se se šikanou svého dítěte už také setkala. Na videu jsou žáci základní školy v Kolíně. Není to prý poprvé, co starší chlapci surově napadají mladší spolužáky.

Video zachycuje rvačku dvou chlapců, ke které došlo v pondělí 5. října. Další školáci točí incident na mobilní telefon a agresora povzbuzují. Mladík v bílém tričku dostává druhého chlapce během pár vteřin na zem a následně ho několikrát udeří pěstí do hlavy. Přitom mu vulgárně nadává. "Zm..e," je slyšet ve videu.

Agresivního školáka neodradily ani bolestné výkřiky napadeného. Naopak, do chlapce na zemi začal z ničeho nic mlátit oběma rukama. Dokud ho jeden z dalších školáků neokřiknul, aby toho nechal. Jednomu z přihlížejících až po bitce došlo, že mohou mít pořádné problémy. "Kámo, za to vyfasujeme…," zazní na konci videa.

"Policisté se tímto případem zabývají. S ohledem na věk zúčastněných ale nebudeme v tuto chvíli poskytovat žádné bližší informace," řekla pro TN.cz mluvčí kolínských policistů Martina Fejfarová

Podle ženy, která portálu TN.cz video poskytla, to není zdaleka jediný případ šikany, kterého se žáci této školy měli dopustit. Nemilé zkušenosti má i její syn. "Už od první třídy máme problémy s tím, že tato škola se špatně staví k šikaně. Vedení řeklo, že to, co se stane mimo školu, oni neřeší. Mému synovi se starší žáci snažili namočit hlavu do záchodu," uvedla pro TN.cz maminka, která do redakce video poslala a chce zůstat v anonymitě.

Ředitel základní školy, kterou školáci z videa navštěvují přiznal, že pokud se děti vzájemně šikanují mimo školu, je pro vedení těžké situaci řešit. Zároveň dodal, že nejen on, ale i další učitelé se proti šikaně snaží systematicky bojovat. "Ačkoliv se jednalo o incident mimo školu, vše jsem osobně nahlásil a předal Policii ČR v Kolíně. Zcela odmítám, a to důrazně, obvinění, že na naší škole není šikana, resp. ubližování mezi spolužáky, dlouhodobě řešeno. Toto tvrzení považuji za lživé a urážející nejen vůči učitelům, ale hlavně vůči celému tzv. poradenskému týmu. Máme dobře fungující tým a systém prevence, sestávající ze speciální pedagožky, metodičky prevence a školní psycholožky," uvedl pro TN.cz ředitel Základní školy Kolín V. Lukáš Kačer.

Děti se nejspíš chystaly k zápasu s noži, policie zakročila. Podívejte se na reportáž TV Nova: