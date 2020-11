Má přijít rozvolnění? Ministři se neshodnou! Co vy? ANKETA

Pokud vydrží aktuální skóre v protiepidemickém systému PES, od příštího týdne spadne Česko do nižšího stupně. To by znamenalo mimo jiné otevření řady obchodů nebo omezený provoz restaurací. Ministři ale nemluví jednotně. Jaká jsou případná pro a proti rozvolnění?

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středečním rozhovoru pro MF DNES zopakoval, že vláda se mimořádně sejde už tuto neděli, aby rozvolnění mohlo začít platit už od pondělí.

"Právě proto, že si uvědomujeme, že pro řadu podnikatelů a občanů je třeba každý den důležitý, tak ve chvíli, kdy v neděli naplníme ten sedmý den (nižšího skóre v systému PES), rozhodli jsme se, že se vláda mimořádně sejde a následně, když to bude možné, mimořádná opatření vydáme tak, aby začala platit od pondělí," řekl Blatný deníku.

Na dotaz, zda navrhne "přepnutí" Česka do stupně tři, Blatný odvětil, že je to přesně tak. Nyní je ČR na čtvrtém stupni z pěti.

Jenže ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) to tak růžově nevidí. Po středečním jednání Ústředního krizového štábu mluvil o dost jinak než šéf resortu zdravotnictví.

"Situace zatím není jednoznačná, čísla nepadají tak rychle, jak bychom si přáli," brzdí nadšení Hamáček. Dokonce řekl, že jsou kraje, kde rizikové skóre stoupá. Proto podle něj není jisté, že Česko příští týden spadne do mírnějšího stupně omezení. Byl by prý nerad, kdyby se opakovala situace z léta.

Redakce TN.cz oslovila premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zjistila, jak vidí situaci on a zda se spíše kloní k názoru Blatného, či Hamáčka. Na jeho reakci čekáme.

Kompletní přehled opatření v systému PES:

Pokud by Česko příští týden opravdu "spadlo" do třetího stupně opatření z pěti, znamenalo by to velké změny. Jaká pro a proti by to mohlo přinést?

Asi největší změnou oproti současného stavu, kterou by uvítala řada lidí i podnikatelů, je otevření i těch obchodů, které nyní musejí mít povinně zavřeno. Sice by stále platil limit 15 metrů čtverečních na zákazníka, povinné rozestupy a prodejny by musely dohlížet na fronty, ale Češi by si mohli před Vánocemi osobně prohlédnout a nakoupit třeba elektroniku, boty nebo oblečení.

Zároveň také ve třetím stupni padá noční zákaz vycházení a není tak potřeba hlídat, kolik je hodin. Současně se otevírají i hospody a restaurace - sice jen pro sedící hosty, maximálně ve čtyřech lidech u stolu, do 22 hodin a jen do poloviny kapacity podniku, i tak je to výrazná změna oproti nynějším výdejním okénkům.

Na třetí stupeň se těší také sportovci, hlavně ti amatérští, kteří teď mají zakázáno soutěžit. "Vnitřní sportoviště pouze pro individuální sporty do 10 osob. Sportovat lze venku,

vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny," uvádí také systém PES k rekreačnímu sportování ve třetím stupni. Nyní jsou vnitřní sportoviště tabu a venku může tužit tělo maximálně šest lidí.

Proti rozvolnění opatření mluví v podstatě jediná věc - může se stát, že s tím, jak do obchodů a jinam vyrazí mnohem víc lidí než teď, začnou počty nemocných a mrtvých znovu stoupat.

Opětovné "utažení šroubů" přitom může přijít velmi rychle. Zatímco na zmírnění opatření se musí skóre udržet v nižším stupni sedm dní, na opětovné zpřísnění platných opatření stačí zhoršené skóre po 72 hodin.

