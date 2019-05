Časný budíček a přísná pravidla! Tohle čeká Řepku ve vězení

Dvouletý pravomocný trest pro fotbalistu Tomáše Řepku může změnit pouze případné rozhodnutí Nejvyššího soudu. Kdy fotbalista do věznice s ostrahou nastoupí, určí vězeňská služba. Na svobodě mu zbývají pravděpodobně už jen týdny. Co Tomáše Řepku čeká?

Ještě před pravomocným verdiktem si ze soudů Tomáš Řepka příliš těžkou hlavu nedělal. Dvouletý nepodmíněný trest ale vše změnil. "Není na tom psychicky natolik dobře, aby to tady ustál" vysvětloval jeho advokát Jaroslav Jankrle, proč Řepka nebyl u soudu.

Jakmile dostane příkaz k nástupu do vězení, přestane Tomáš Řepka kopat za Hostivař a dres vyfasuje třeba ve Valdicích. Tam ho čekají možná i dvě sezony. Už přivítání nemají známé osobnosti zpravidla přívětivé. Lobbista Marek Dalík by o tom mohl vyprávět.

Řepka má jít do věznice s ostrahou, za zpronevěru a porno útoky na exmanželku bude zařazen do středního stupně střežení. Čeká ho budíček v šest ráno, nástup do zaměstnání - tedy pokud bude chtít. Během odpoledního volna si může Řepka za poukázky nakoupit v kantýně, nebo si jít zahrát fotbálek na vězeňský dvůr.

"Existuje nepsaný vnitřní řád mezi vězni, rozhodně by měl alespoň zpočátku potlačit ego," radí právník Jan Černý.

Vždy ale musí hrát podle vězeňských pravidel, žlutá nebo červená karta od dozorců znamená automaticky trestnou lavici.

Černý varuje, že pokud vězeňský řád nedodrží, tak se mu s každým trestem snižuje naděje na podmínečné propuštění.

Pokud by podobný výlev jako kdysi na hřišti na rozhodčí zkusil na dozorce, a přidal k tomu i byť jen letmý dotek, okamžitě přijde trest. Na hřišti je to za červenou, v base trestný čin - útok na úřední osobu. Pokud ale král blikanců udrží nervy na uzdě, návštěvu může čekat během několik týdnů a zpravidla do dvou měsíců by měl i nárok na vycházku.