Část Čechů se neočkovala kvůli registraci, teď je táhnou nová centra

Spásou v boji proti koronaviru budou podle odborníků zřejmě očkovací místa bez registrace. "Lidé oceňují to, že si tam mohou zajít, kdy jim se to hodí," má jasno zkušený psycholog Karel Humhal. "Nalákalo mě to, že je to bez registrace a je to jednodávková vakcína," potvrzuje jeden z respondentů oslovených štábem TV Nova.

Další očkovací místo bez registrace se otevře už v pondělí v Praze, v obchodním centru Nový Smíchov. Zdravotníci tam zvládnou naočkovat zhruba tři sta lidí za den. Otevřeno bude od devíti ráno do osmi hodin večer.

Podle lékařů ale očkovací místa bez registrace nestačí. Mezi lidi by se měla vypravit i speciální pojízdná očkovací centra. "Očkovací tým, auto, které by objelo vesnice s nějakým předem daným jízdním řádem," navrhuje prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Podle odborníků se do podzimu musí naočkovat co nejvíc Čechů - s covidem to je totiž v poslední době jako na houpačce. Jeden den jsou nové přírůstky oproti minulému týdnu nižší. Za včerejšek ale v porovnání s předchozí sobotou přibylo o osmatřicet nakažených víc.

"Množství těch nově nakažených lidí vlastně klesá díky tomu, že už je hodně lidí naočkováno, ale samozřejmě s rozvolněním to zase stoupá," zamýšlí se molekulární genetik Jan Pačes.

Kvůli dovoleným lidé vzali útokem testovací místa s PCR testy. Na termíny se čeká klidně i týden. Naopak antigenní test je stále doslova na počkání. Stát stále hradí dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně. To by ale už prvního září mělo skončit.