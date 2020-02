Čechy z Wu-chanu pustí z karantény. Nemohou se dočkat rodin a domova

Češi, kteří byli evakuováni z Číny, opustí karanténu na pražské Bulovce toto pondělí. Potvrdilo to jak vedení nemocnice, tak hygienici. Pět českých občanů přiletělo do Prahy na začátku února, testy na nemoc byly u všech negativní.

Český vládní speciál s pěti Čechy a dvěma Slováky na palubě přistál v Praze 3. února. Ihned poté byli Češi převezeni do Nemocnice Na Bulovce, a i když byly testy negativní, nesměli nemocnici opustit dalších 14 dní. Jejich karanténa teď končí.

"Pětice pacientů, která je aktuálně v Nemocnici Na Bulovce, by podle předběžných předpokladů měla být propuštěna v pondělí," potvrdil mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík.

Češi leží Na Bulovce zhruba dva týdny. "Jsou naprosto zdrávi, i z hlediska jejich psychiky je všechno naprosto v pořádku. V pátek jsem se s nimi osobně setkal a všichni mají dobrou náladu a už se všichni těší domů za svými rodinami," sdělil mluvčí nemocnice Filip Řepa.

To potvrzuje také matka jednoho z pacientů, Daniela Pekárka z Ostravy, podle které se personál nemocnice o jejího syna stará na jedničku. "Sestřičky cokoli, vyšly jim vstříc. Ani jednou neřekl, že by si na něco stěžoval, byl tam spokojený. V pondělí pro něj jedeme. Vlakem nepojede, jedeme autem," prozradila Karina Pekárková.

Na to, až budou moci opustit zdi nemocnice, se stejně tak těší i další čtyři pacienti. "Každý měl samostatný pokoj a prakticky přistupovalo se k nim jako k běžným pacientům v rámci takovéto karantény," přiblížil Řepa.

Z nemocnice Daniel často sdílí na sociální sítě fotky a videa. V pátek třeba řekl, že se bude snažit pomoct svým čínským kamarádům z Wu-chanu. "Jestli by tu byla nějaká možnost něco do toho Wu-chanu poslat, tak by to bylo dobrý," prohlásil Daniel, který na instagramu vystupuje pod jménem gokuxd123.

V Česku už bylo kvůli podezření na nový koronavirus testováno 75 lidí, u všech ale lékaři nákazu vyloučili.