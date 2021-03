Konec lockdownu? Opozice odmítá prodloužit nouzový stav

Prodloužení nouzového stavu o další měsíc nemá podporu opozičních stran. Sněmovna bude hlasovat v pátek a jednání ještě pokračují. Podporu už ale vyloučilo hnutí SPD i koalice SPOLU, pro celých 30 dní nezvednou ruku ani Starostové.

"Dopředu můžeme říct, že jako Starostové a nezávislí nebudeme podporovat prodloužení o 30 dnů," řekl v úterý předseda Starostů Vít Rakušan. Opozice si od ministra zdravotnictví Blatného vyžádala konkrétní data o fungování opatření, obsah dokumentu ji ale nepřesvědčil o nutnosti protáhnout stav nouze.

Pro většinu stran je nepřijatelné pokračování uzávěry okresů. "Plně se potvrzuje, že plošná opatření a lockdown nejsou cesta. Je evidentní, že přes veškerá vládní opatření se situace nezlepšuje. Není možné, aby lidé nemohli cestovat přes okresy za svými příbuznými," řekl Tomio Okamura (SPD).

Odpor k uzávěře okresů

"Nerozumíme tomu, proč vláda přichází s žádostí prodloužit nouzový stav o 30 dnů. Vládě to dává možnost 30 dnů uplatňovat jakákoliv opatření, která se dotýkají nejzákladnějších práv lidí, aniž by je musela vysvětlovat," vadí Rakušanovi.

Volební koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, pro delší nouzový stav také hlasovat nebude. Volá po úpravě některých opatření, uzávěru okresů chce zrušit úplně. "Od začátku ho považujeme za nesmyslný a nefunkční," prohlásil předseda ODS Petr Fiala.

"Žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní v žádném případě nepodpoříme. Co nejrychleji musíme zajistit podmínky pro návrat žáků do škol a školy otevřít," pokračoval s tím, že za reálné považuje datum 12. dubna. Vláda konkrétní plán znovuotevření škol zatím nemá. První nástin by mohl vzniknout koncem týdne. "Argumenty k podpoření nouzového stavu na stole nevidím ani v případě kratšího období," řekl Fiala.

Piráti a komunisté ještě čekají

Piráti zatím vyčkávají na výsledek dalších jednání, dokument od ministra Blatného o fungování opatření ale rovněž nepovažují za dostačující. "Pro nás je naprostou prioritou racionalizace těchto opatření, zachovat a posílit ta, která fungují, a naopak zrušit ta nelogická. Za nás je to třeba povinnost nosit roušky v zastavěné oblasti, kde nikoho nepotkáváte," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

O postoji strany k nouzovému stavu by mohlo být jasno po středečním jednání s premiérem Babišem. "O tomto všem budeme ještě jednat s jednotlivými ministry. Na středu je svolaná schůzka s premiérem, v otázce nouzového stavu se budeme rozhodovat až poté, co proběhnou všechna tato jednání," uvedl Bartoš.

KSČM poslala materiál od Blatného výkonnému výboru, podle jehož reakce se rozhodne o podpoře stavu nouze. "Do čtvrtka očekáváme reakce naší stranické struktury, jakým způsobem doporučí poslaneckému klubu, aby se postavil k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu," sdělil místopředseda komunistů Pavel Kováčik.

Podle něj je ale postoj ve straně spíš negativní. "Pro mě je 14 dnů daleko schůdnějších než 30. Co slyším od spolustraníků, je čím dál méně pravděpodobné, že to podpoříme," dodal.

Co bude bez nouzového stavu

Středečního jednání s Babišem se zúčastní všechny opoziční strany, není zatím jasné, jak ovlivní páteční rozhodování o prodloužení nouzového stavu. Pokud by se ho vládě prosadit skutečně nepodařilo, většina opatření by nadále platila podle nedávno přijatého pandemického zákona.

"Plán B je pandemický zákon, který je ale horší než pokračování nouzového stavu," prohlásil ministr zdravotnictví Blatný. Pravděpodobně by skončila přísná varianta omezení pohybu, nebylo by možné zakazovat noční vycházení nebo cestování přes hranice okresů. Před tím varoval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Spolu s nouzovým stavem by tak skončila i tvrdá varianta lockdownu.

Té mělo přitom odzvonit už minulou neděli. "Vydržte ještě tři týdny," zaznělo od vlády, když přísná opatření na konci února představovala. Jenomže tohle stanovisko se před týdnem jako mnohá jiná opět změnilo. Hamáček tvrdí, že konec opatření po třech týdnech nikomu nesliboval.

