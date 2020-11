Češi riskují a věší si roušky na zpětná zrcátka, hrozí za to pokuta

Podle současných opatření musí mít šofér nasazenou roušku, pokud veze lidi, kteří nejsou jeho příbuzní. Ti, kteří ji sundají, odkládají ji často na nebezpečné místo - na vnitřní zpětné zrcátko.

Přitom ve vozidle je spousta míst, kam lze roušku odložit. Na zrcátko nepatří.

"Silniční zákon v paragrafu 22 hovoří o tom, že by nic nemělo omezovat výhled řidiče, to znamená, že je tady nějaký předpis, ale to podstatné je v tom, že ta rouška visí ve výhledu toho řidiče," řekl televizi Nova mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Kvůli zavěšené roušce můžete snadno přehlédnout třeba chodce na přechodu. Rouška může také rozptylovat během jízdy. Pokud vás zastaví policie, za roušku na zrcátku hrozí i pokuta.

"V příkazném řízení řidiči hrozí za tento přestupek až dva tisíce korun, ve správním přízení pak až dva a půl tisíce korun," uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Problémem může být za chladnějšího počasí i rouška nasazená na obličeji.

"Sedneme do auta, které je chladné, pustíme klimatizaci a zamlží se vám brýle. A rozjíždíte se do ulic, takže to je trošičku nebezpečné. Je namístě zase zvyknout si na to prostředí a neriskovat," doplnil Sirota.

Odborníci doporučují brýle před jízdu ošetřit pěnou na holení nebo mýdlovou vodou. Případně chvíli počkat.