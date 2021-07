Češi už mohou do Německa bez testu. Částečně omezené je nakupování

Do Německa už můžeme cestovat bez omezení. Země totiž odstranila Česko ze seznamu rizikových oblastí. Pro cestu tam už tak nejsou potřeba ani testy ani karanténa. Částečně omezené ale zůstává nakupování.

Je to, jako kdyby znovu padla železná opona. Češi okamžitě vyrazili utrácet, nejčastěji do oblíbených supermarketů v příhraničí. Po více než roce a čtvrt se pohyb mezi Českem a Německem vrací do normálu.

Z hranic zmizely policejní hlídky a nově vás už nebudou namátkově kontrolovat ani ve městech. "Do Německa může jezdit každý Čech bez omezení. Karanténa, povinná registrace a test, všechny tyhle tři věci odpadly. Česko už není zemí, která je považována za rizikovou," uvedl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka.

Omezení zůstává jen v obchodech, kde se prodává jiné zboží než potraviny. V různých částech Německa se ale situace může lišit.

"Tento týden už je možné v Berlíně chodit do obchodů bez testů a chodit na zahrádky restaurací bez testu," potěšil Čechy vyrážející do německého hlavního města Kafka. Při návštěvě vnitřních částí restaurací a hotelů zůstávají testy nebo očkování povinné.

Zato prakticky ve všech drážďanských obchodech je téměř bezpodmínečně nutné mít očkování proti koronaviru nebo zdravotníkem potvrzený negativní test. Pokud ho nemáte, můžete si ho rovnou na místě nechat udělat.