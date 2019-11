Rizikových eshopů stále přibývá. Tyto letos podváděly. PŘEHLED

Internetové obchody s bižuterií, ozdobami z drahých kovů a hodinkami jsou jedněmi z nejrizikovějších. Česká obchodní inspekce jich má v hledáčku hned několik a každý rok přibývají další. Tyto internetové obchody nejčastěji svádí krásnými šperky z nové kolekce, zákazníkům však dorazí nekvalitní padělky.

Česká obchodní inspekce eviduje seznam rizikových webů, který pravidelně aktualizuje.

Dle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha stoupá počet takových stránek každý den. "Před třemi, čtyřmi lety jsme evidovali zhruba čtyři e-shopy za rok, dnes se objevují denně. V České republice je nárůst podvodných webů nebývale masivní a i když se zpravidla nachází na české doméně, zákazníci často evidují, že platby putují do Asie," sdělil redakci TN.cz.

Provozovatelé webů často neuvádí kontakt, případně na stížnosti a oznámení vůbec nereagují. Podvodné zboží není možné reklamovat ani vrátit a napálenému zákazníkovi zůstanou jen oči pro pláč. Weby přiživující se na originální značce často nesou část nebo celý název původní společnosti, doplněný o zkratku či znak, kterých si ale zákazník vůbec nemusí všimnout. Z těchto obchodů nelze určit, kdo je vlastně provozovatelem, zcela nebo z části chybí obchodní podmínky a veškerý text na webu budí dojem, že byl vyňat z automatického překladače.

Velmi rizikový je i nákup oblečení a bot. Zde je častým jevem odkup dlouho nevyužívaných domén jiným subjektem, který ponechá název webu, ale zboží se zcela promění. Jedním z mnoha takových případů je internetový obchod bartendersteam.cz. Tento e-shop byl původně seriózním českým obchodem, po expiraci domény ho ovšem zakoupil cizí provozovatel, který zde nabízí především oblečení a obuv.

Překlad popisů zboží do češtiny působí jako z překladače, často nedává smysl a některé části nejsou přeložené vůbec. Pokud byste chtěli kontaktovat provozovatele, máte smůlu, obchod žádný kontakt neuvádí a stránky jsou vedeny jako zcela anonymní.

Zkušenosti zklamaných zákazníků plní internetové diskuze napříč sociálními sítěmi. Jedna z přispěvatelek varuje před internetovým obchodem VEVIO: "Ve skutečnosti to není e-shop, nýbrž jen zprostředkovatel nákupů na Aliexpressu! Inzeruje doslova expedici do 24 hodin, ale oni tím myslí to, že objednají za vás tohle zboží na Ali. Někomu do 60 dnů přišlo, někomu ne. Objednávka nelze zrušit, nekomunikují a nemají uvedeno žádné telefonní číslo, nedá se tam zavolat. Urgencemi a výhrůžkami jsem strávila dva dny."

Fröhlich radí zákazníkům před nákupem na e-shopu věnovat pozornost tomu, jestli prodejce uvádí kontakt: "Před samotným nákupem je dobré se podívat do kontaktů. Pokud tam není uvedené IČO a kontaktní údaje, je třeba zpozornět. Varováním by také mělo být, pokud e-shop vyžaduje pouze platbu předem a jinou možnost, například dobírku, vůbec nenabízí."

Těm, kteří už zboží zakoupili a obávají se, že se stali obětí podvodu, Fröhlich doporučuje se obrátit na jejich banku a požádat o službu Chargeback, tedy o vrácení peněz zpět na účet. Dodává, že většina bank je v tomto kroku velmi vstřícná, i když má každá jiná pravidla a dobu, do jaké lze úkon provést.