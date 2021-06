České školy vyzkouší hybridní výuku. Děti by zůstávaly doma i bez covidu

Hybridní výuka, tedy kombinace prezenční a distanční výuky, kterou začalo testovat ministerstvo školství, vyvolala bouřlivé diskuse. Podle některých psychologů na to řada našich středoškoláků není připravena, protože je rodiče nevedou k samostatnosti. A tak hrozí, že místo výuky doma půjdou raději třeba za kamarády. Starosti by ale přibyly i rodičům mladších dětí, protože by se je báli nechat samotné doma.

Revoluce v českém školství. Tak o hybridní výuce mluví někteří učitelé. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by školy měla posunout do 21. století. Jenže slovo distanční už teď děsí hlavně rodiče mladších dětí. Ti řeší, že by v době distanční výuky museli dětem zařídit hlídání, přivést je s sebou do práce anebo si vzít volno.

Zatím jsou ve hře čtyři varianty, jak by mohla hybridní výuka vypadat. Školáci by mohli být tři týdny v lavicích a týden doma, čtyři týdny v lavicích a týden doma, mohli by zůstávat doma jen na některé předměty nebo by přes internet probíhaly pouze konzultace či projektové dny.

Problém v hybridní výuce pro rodiče vidí prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký. "Kdo by platil vlastně ten čas toho zaměstnance? Pokud by to měl být zaměstnavatel, tak to ještě víc zdraží cenu těch produktů a služeb," domnívá se.

Starosti rodičů a zaměstnavatelů děti neřeší, občasná distanční výuka by pro ně v některých případech byla odpočinkem.

Podle psychologů řada českých středoškoláků není na hybridní výuku připravena. Hrozí, že místo učení by šli ven s kamarády. "My jsme národ neposlušných. Je potom na rodičích, aby zajistili nějaký dohled," varuje psycholog Karel Humhal.

Naopak podle pedagogů by změna školského systému mohla středoškoláky naučit samostatnosti. "Hodně je to rozvine v tom umět si organizovat svůj čas, rozhodnout se, kdy tu práci udělají," řekla učitelka Lucie Bušová.

Anketa Měla by se na českých školách zavést hybridní výuka? Ano, děti se naučí samostatnosti 20 8 hlasů Ne, měli by mít výuku pouze ve školách 80 32 hlasů Ano, ale mělo by to být pro děti dobrovolné 0 0 hlasů Hlasovalo 40 lidí.

Možnou změnu docházky v následujících dvou letech dobrovolně otestuje na 72 škol. Ty si mohou vybrat, jakou kombinaci prezenční a distanční výuky zavedou.

"To, co teď hledáme, je přesně to nastavení, na kterých stupních škol a v jaké míře ta distanční výuka má být dobrým doplňkem," uvedl ministr Plaga.

Podle něj přichází v úvahu pouze taková varianta, která bude vyhovovat jak učitelům a dětem, tak i rodičům.