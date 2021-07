Česko další vakcíny od AstraZeneky nechce, má v plánu je darovat

Česká republika už nepočítá s dalšími dávkami vakcíny od společnosti AstraZeneca. V současnosti jich má dost na dokončení druhých dávek. Vláda příští týden projedná darování objednaných dávek do mimoevropských zemí.

Česká republika by v červenci nemusela přijmout ani jednu vakcínu proti koronaviru od britsko-švédské firmy AstraZeneca. Plánované dodávky by stát chtěl přesměrovat do některé z mimoevropských zemí, informuje portál iRozhlas.cz.

V červenci by Česko mělo dostat zhruba sto tisíc dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. "Můžeme je přesměrovat do jiné země," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že Česko už má dostatečný počet vakcíny na dokončení druhých dávek a s dalšími dodávkami nepočítá.

Vláda by měla návrh na darování objednaných dávek projednat už příští týden. Zatím však není jasné, jakým způsobem a kam Česko vakcíny daruje.

Očkování proti koronaviru v Česku podle nejnovějších dat zabírá. Riziko nákazy je po druhé dávce téměř nulové. Po té první se nakazilo jen necelé jedno procento lidí. Většinou šlo o ty, kteří se s virem setkali ještě před očkováním nebo o starší a nemocné lidi.

Stále se nejvíce očkuje v Praze a Jihomoravském kraji. Nejméně dávek bylo podáno v kraji Karlovarském. Celkem bylo podáno přes osm milionu vakcín, dvěma dávkami bylo naočkováno přes tři miliony lidí. Nejvíce se očkuje vakcínou od společností Pfizer/BioNTech.

AstraZeneca by se neměla používat ani u lidí nad 60 let, řekl pracovník EMA. Podívejte se na reportáž televize Nova: