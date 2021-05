Česko má problém. Zájem o očkování klesá, někde nemají vakcínu komu dát

V Česku bylo do čtvrtka podáno už téměř pět milionů vakcín proti nemoci covid-19. Oběma dávkami je naočkováno více než jeden a čtvrt milionu lidí. K očkování se mohou už od středy registrovat lidé nad 30 let. U nich je zatím zájem o něco nižší než u ostatních ročníků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ale očekává, že se bude postupně zvyšovat. Podle něj bude už od léta možné očkovat děti nad 12 let vakcínou od společnosti Pfizer/BioNTech. I pro děti bude očkování dobrovolné.

Od středy se mohou registrovat k očkování lidé nad 30 let. Od začátku června by se měla tato možnost otevřít pro všechny nad 16 let.

"V kategorii 30 až 34 let se zaregistrovalo od úterní noci 120 tisíc zájemců, z nichž asi 30 tisíc už má svůj termín. V kategorii 35 až 40 byl zájem o trošku vyšší, tam se zaregistrovalo něco přes 200 tisíc lidí," uvedl Lukáš Trnka z Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

"Ten zájem se pohybuje někde kolem 25 až 30 procent, což je nesrovnatelně méně než u těch věkových kategorií, kde se třeba bavíme o zájmu od 50 až k téměř 90 procentům, což jsou senioři ve věku od 70 let," vypočítal šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Adam Mišík je jeden z propagátorů očkování. Proč tomu tak je, vysvětlil v reportáži:

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch očekává, že zájem bude s blížícími se prázdninami postupně růst. "Pravdou je, že ta registrace je zatím po krátké období, takže ještě nemůžeme úplně dělat nějaké závěry. Zatím samozřejmě to procento je třeba nižší než u těch vyšších věkových skupin, ale musíme to vyhodnotit až s nějakým časovým odstupem," prohlásil.

Mnozí mladší lidé se očkovat nechtějí. Podle odborníků je pro kolektivní imunitu potřeba, aby se nechalo naočkovat alespoň 70 procent populace.

Na základě věku se teď k očkování může přihlásit více než sedm milionů lidí, šanci zatím využilo přes čtyři miliony z nich.

"V některých krajích v podstatě už dochází k tomu, že před tou závorou prakticky nejsou zájemci, ale někde to zase takto není, to znamená, že je to individuální, je to regionálně závislé," řekl epidemiolog Roman Prymula.

Některá očkovací centra v republice dokonce i navyšují kapacity. "V Pardubickém kraji funguje 17 očkovacích míst s tím, že od 1. června otevíráme ještě poslední čtyři. Chceme, aby dostupnost očkování byla po celém kraji, i v těch periferních oblastech," plánuje pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD).

V červnu by mělo do Česka dorazit 3,2 milionu dávek vakcín. Evropská léková agentura (EMA) teď posuzuje účinnost očkovací látky od Pfizer/BioNTech u dětí od 12 let.

