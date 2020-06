Česko nebo cizina: Ministři prozradili své plány na prázdniny!

Za hranice vyrazí i někteří politici. Kvůli pandemii sice musela většina ministrů změnit plány a dovolenou stráví v České republice. Někteří se ale netají tím, že by chtěli alespoň na pár dní vyjet do ciziny.

Potkat letos v českém kempu nebo na zámku ministra nebude tak těžký úkol. Přestože se otevírají hranice, řada členů vlády chce jít příkladem a podpořit domácí ekonomiku. Moře tak letos po dlouhé době neuvidí šéfka státní kasy Alena Schillerová, která se loni slunila na plážích španělské Mallorky.

"Budu se snažit být se svým vnukem, koupat se, procházet se, jezdit na kole…“ plánuje Alena Schillerová. Příkladem chce jít i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, kterou čeká jeden velký zážitek. "Stanu se babičkou, mám o prázdniny vystaráno, Jižní Čechy nebo navštívit dceru která je v Brně,“ má jasno Dostálová.

Na vandr po Česku se letos chystá také superministr Karel Havlíček. Jako správný tramp preferuje dopravu vlakem nebo po svých. "Se zastávkami v obyčejných vesnických hospodách, spát budeme v malých penzionech. Do toho koupání v klasické české louži a obvykle vylezeme na každou rozhlednu.“

Domácí kulturní akce se chystá podpořit také ministr Lubomír Zaorálek a léto na chalupě nejspíš stráví i ministr vnitra Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že do oblíbeného Řecka, kam jezdí s rodinou každý rok, v létě neodjede, přestože si už hotel zaplatil. "Řecko mám zaplacené, to jsem zaplatil minulý červenec a nikdo mi neřekl že přijde vir. Snažím se to nějak přeložit a uvidíme, jak to dopadne,“ nemá zatím jasno premiér.

Plány musel změnit i ministr zahraničí Tomáš Petříček. “Původně jsme plánovali Dánsko, proto bychom chtěli zůstat s rodinou v Česku, poznávat nové kulty a také zvažujeme krátkou dovolenou na Slovensku,“ prozradil ministr.

Výjezdem za hranice se netají ani minstr zdravotnictví Adam Vojtěch, který si loni užíval krásy Portugalska. Sám se prý nákazy nebojí. "Nemohu vyloučit, že bych vyjel na nějaký čas do Rakouska, ale hlavní dovolenou bych chtěl trávit v ČR,“ říká. Dovolená začne ministrům v srpnu.